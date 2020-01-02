MASolomko написав:Amid, я подал заявку на закрытие Хамелеон 16 сентября. В конце сентября на счёт начислили % на остаток и через месяц после подачи заявки (16 октября) должны были их перевести на White. Не перевели.
А чо через месяц? 45дн обычно отводится для процедуры закрытия картсчета Вам еще и на 2 дня раньше отдали Сорри-бонус мона мне вертать
MASolomko написав:Alfa_Bank, 16 жовтня очікував отримати на White нараховані % на залишок власних коштів, який був 1–15 вересня на дебетовому Caméléon (16 вересня його закрив). Місяць пройшов, а % немає. Прийшлося турбувати підтримку... % знайшли й швидко нарахували.
Sense/МАБ (чи що там повинно було відповідати на нарахування % у строк) ви ж вакцинували?.. Я ж турбуюся, бо ось приходиться самому перевіряти й контролювати. :/
ps Не відмовляюсь від соррі-бонус
У разі закриття карткового рахунку в будь-який день місяця (крім останнього робочого дня) відсотки не нараховуються і не виплачуються. Наприклад, якщо ви подали заявку на закриття карткового рахунку 15 жовтня — за період 1-15 жовтня відсотки на залишок коштів не будуть нараховані. Якщо ви подали заявку на закриття карткового рахунку 31 жовтня — за період 1-31 жовтня відсотки на залишок коштів будуть нараховані і виплачені. Це зі статті (https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360018521620) Тому нарахування відсотків це вже бонус (не сорі) для вас від нас
А подскажите плиз по сенсационному бонусу. В этом месяце заканчивается карта комфорт фгвфл. Выплатят ли по ней в ноябре 1% от сумм пополнения в октябре? Закрывать счет не планирую. В следующем месяце активирую для него новую Вайт карту.
А подскажите плиз по сенсационному бонусу. В этом месяце заканчивается карта комфорт фгвфл. Выплатят ли по ней в ноябре 1% от сумм пополнения в октябре? Закрывать счет не планирую. В следующем месяце активирую для него новую Вайт карту.
Про анулювання картки нічого в правилах немає Якщо що, то напишете в ПП.