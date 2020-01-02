Додано: Чет 28 жов, 2021 18:47

Alfa_Bank написав: У разі закриття карткового рахунку в будь-який день місяця (крім останнього робочого дня) відсотки не нараховуються і не виплачуються.

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Це зі статті ( https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360018521620 ) У разі закриття карткового рахунку в будь-який день місяця (крім останнього робочого дня) відсотки не нараховуються і не виплачуються.<...>Це зі статті (

Alfa_Bank написав: ...Тому нарахування відсотків це вже бонус (не сорі) для вас від нас ...Тому нарахування відсотків це вже бонус (не сорі) для вас від нас

, Предлагаю снять "розовые очки" и посмотреть с моей стороныУказанная статья была обновлена 29 сентября в 08:32. Сам данную статью я вижу впервые и предположу, что именно с этой даты была добавлена информация по карте Сaméléon. Мной заявка на аннулирование карты и закрытие счёта была подана 16 сентября.Перед подачей данной заявки я общался с оператором, который после её и принял, и мы момент выплат % хорошо так обговорили. И упомянутый Вами момент в переписке отсутствует (в том числе и ссылка на сию статью).Далее я ещё 2 октября уточнил сроки выплаты % по закрытой карте и там тоже этот момент отсутствует.И вот 16 октября выплаты % нет. Включил режим "ждуна" без напоминания про себя -- тишина. Сегодня решил про себя напомнить и банк принят решение в пользу клиента, преподнося это образом:Реально разочарован.Своим поступком Вы подставили двух операторов в авторизованном чате Sense. Я понимаю человеческий фактор, но можно было красиво выйти с данной ситуации...ps Я в курсе где хранится переписка с поддержкой и не поленился посмотреть её.pps Сие выложено для работы над собой. А цените ли банк это -- вопрос.