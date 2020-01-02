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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9987998899899990

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:47

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, Предлагаю снять "розовые очки" и посмотреть с моей стороны :D

  Alfa_Bank написав:У разі закриття карткового рахунку в будь-який день місяця (крім останнього робочого дня) відсотки не нараховуються і не виплачуються.
<...>
Це зі статті (https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360018521620)
Указанная статья была обновлена 29 сентября в 08:32. Сам данную статью я вижу впервые и предположу, что именно с этой даты была добавлена информация по карте Сaméléon. Мной заявка на аннулирование карты и закрытие счёта была подана 16 сентября.
Перед подачей данной заявки я общался с оператором, который после её и принял, и мы момент выплат % хорошо так обговорили. И упомянутый Вами момент в переписке отсутствует (в том числе и ссылка на сию статью). :P
Далее я ещё 2 октября уточнил сроки выплаты % по закрытой карте и там тоже этот момент отсутствует.

И вот 16 октября выплаты % нет. Включил режим "ждуна" без напоминания про себя -- тишина. Сегодня решил про себя напомнить и банк принят решение в пользу клиента, преподнося это образом:
  Alfa_Bank написав:...Тому нарахування відсотків це вже бонус (не сорі) для вас від нас ;)


Реально разочарован. :cry: Своим поступком Вы подставили двух операторов в авторизованном чате Sense. Я понимаю человеческий фактор, но можно было красиво выйти с данной ситуации...

ps Я в курсе где хранится переписка с поддержкой и не поленился посмотреть её.

pps Сие выложено для работы над собой. А цените ли банк это -- вопрос.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 18:53

  MASolomko написав:Alfa_Bank, Предлагаю снять "розовые очки" и посмотреть с моей стороны :D

  Alfa_Bank написав:У разі закриття карткового рахунку в будь-який день місяця (крім останнього робочого дня) відсотки не нараховуються і не виплачуються.
<...>
Це зі статті (https://help.alfabank.ua/hc/uk-ua/articles/360018521620)
Указанная статья была обновлена 29 сентября в 08:32. Сам данную статью я вижу впервые и предположу, что именно с этой даты была добавлена информация по карте Сaméléon. Мной заявка на аннулирование карты и закрытие счёта была подана 16 сентября.
Перед подачей данной заявки я общался с оператором, который после её и принял, и мы момент выплат % хорошо так обговорили. И упомянутый Вами момент в переписке отсутствует (в том числе и ссылка на сию статью). :P
Далее я ещё 2 октября уточнил сроки выплаты % по закрытой карте и там тоже этот момент отсутствует.

И вот 16 октября выплаты % нет. Включил режим "ждуна" без напоминания про себя -- тишина. Сегодня решил про себя напомнить и банк принят решение в пользу клиента, преподнося это образом:
  Alfa_Bank написав:...Тому нарахування відсотків це вже бонус (не сорі) для вас від нас ;)


Реально разочарован. :cry: Своим поступком Вы подставили двух операторов в авторизованном чате Sense. Я понимаю человеческий фактор, но можно было красиво выйти с данной ситуации...

ps Я в курсе где хранится переписка с поддержкой и не поленился посмотреть её.

pps Сие выложено для работы над собой. А цените ли банк это -- вопрос.


Не хотіли цим сказати нічого поганого, вибачте, якщо так здалося :(
Ці правила не нові, так було і раніше. Цінуємо нашу співпрацю, тому і в чаті і в будь-якому іншому каналі зв'язку готові трошки порушити правила на вашу користь <3
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:00

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:Про анулювання картки нічого в правилах немає ;)
Якщо що, то напишете в ПП.


Спсб.
Aps
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:23

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Не хотіли цим сказати нічого поганого, вибачте, якщо так здалося :(
Не хотели, но преподнесли ответ очень непродуманно. Я уже молчу про квалификацию поддержки в данной ситуации (хотя намекнул на это).

ps Впереди открытие ящера и переброс лимита с красной. А ж интересно насколько всё произойдет без инцидентов.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:23

  Amethyst написав:
  Kevin написав:Уже можно

Мона кучу экков завести на всех жен, сватов и племяшей :)

а нуна? :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:34

  mephala написав:
  dr_morgenstern написав:Возник вопрос по рассрочкам:
Если мне не изменяет память, то раньше не рекомендовали за 2-3 дня до РД делать покупки с последующим переводом в рассрочки.
А как с этим сейчас?
Если по РЕДу РД 1 числа (переносится на 29 в этом месяце), переведутся ли безболезненно в бесплатные рассрочки покупки от 28-29-30 октября?
Или будут проблемы?

результат такого неуспевания - сумма трат РП будет посчитана вместе с покупкой.
после успешного переноса покупки на рассрочку сумма откорректирована не будет и вам придется гасить всю посчитанную сумму РП чтобы остаться в грейсе. канеш эта переплата зачтется при расчете задолженности за следующий РП но вот такая забавная фича у аллы с рассрочками.
алла указывает дату заранее что бы те кто не понимают регламент проведения разных каналов пополнения не залетали. по поводу когда стоит гасится на форуме иногда возникают холивары)

такой глюк возможен, если время покупки ближе к вечеру и рассрочка может совпасть с пересчетом.

если покупка утром, то рассрочка либо проведется и учтется корректно, либо не проведется - и это бонус - тогда покупка пройдет в след периоде, и рассрочка активируется еще на целый месяц позже ;)
Shaman
 
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