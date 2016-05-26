any4key написав:По карті Хамелеон дружина зробила переказ коштів, питаю в оператора, що зробити, щоб не було комісії за готівкові операції, оператор каже - погасити заборгованість по карті до РД. Гасимо до РД, і нежданчик в РД, на тобі комісію, супер! Подякували за консультацію оператора!
А Вы точно правильно поняли оператора? Судя по тому что вы заскринили он вел речь явно не о комиссии а о процентах которые бы начислялись бы на ту 1000. А на комис вы попали сразу как жена сделала перевод за кредитные. Так что оператора надо и вправду поблагодарить а то в добавок к комиссии вы бы гасили сейчас еще и проценты
Ну можливо неправильно написав, нарахували відсотки за готівкові операції
any4key написав:По карті Хамелеон дружина зробила переказ коштів, питаю в оператора, що зробити, щоб не було комісії за готівкові операції, оператор каже - погасити заборгованість по карті до РД. Гасимо до РД, і нежданчик в РД, на тобі комісію, супер! Подякували за консультацію оператора!
А Вы точно правильно поняли оператора? Судя по тому что вы заскринили он вел речь явно не о комиссии а о процентах которые бы начислялись бы на ту 1000. А на комис вы попали сразу как жена сделала перевод за кредитные. Так что оператора надо и вправду поблагодарить а то в добавок к комиссии вы бы гасили сейчас еще и проценты
Ну можливо неправильно написав, нарахували відсотки за готівкові операції
Давайте еще раз чтобы не запутаться. Когда ваша жена сделала перевод за кредитные то с нее должны были взять комиссию за это. Взяли? Потом могди насчитать еще проценты за то что в числе общего долга по кредитке какое-то время находился этот долг в 1000 грн. То есть если она сделала перевод и в тот же день вы с ней вывели карту в ноль то процентов не будет. Если же она перевод сделала вчера а погасили вы все долги по карте сегодня то проценты будут. Опять таки еще важно как вы гасили задолженность по карте? Если Сэпом и в день когда она сделала перевод то все ок. А если вдруг вы перевели деньги с мони да еще и использовали для этого приложение мони, то реально такие деньги могут быть зачислены только через 1-3 дня. И все это время %% будут капать. Поэтому для прояснения ситуации неплохо было бы если вы уточните когда и как вы гасили долг по карте. От этого зависит начислят ли вам что либо дополнительно или нет.
Shaman написав: а карты типа ЭКО не признаю, как класс
По пробуйте заплатить комуналочки тыщ на 15, и оказывается не такая и плохая карта.
В любом случае - смысл в этой карте есть далеко не для всех. К примеру из Запорожья даже не знаю куда ближе поехать чтобы попасть в сей чудный магаз где можно отоварить экобонусы - Новую Каховку (Херсонская обл.), Полтаву или Покровск (Донецкой обл.). А в Запорожской и Днепропетровской областях сего чуда нет - а без этого карта и нафиг не нужна