Додано: Чет 28 жов, 2021 22:01

any4key написав: Flamingo написав: any4key написав: По карті Хамелеон дружина зробила переказ коштів, питаю в оператора, що зробити, щоб не було комісії за готівкові операції, оператор каже - погасити заборгованість по карті до РД. Гасимо до РД, і нежданчик в РД, на тобі комісію, супер!

Подякували за консультацію оператора! По карті Хамелеон дружина зробила переказ коштів, питаю в оператора, що зробити, щоб не було комісії за готівкові операції, оператор каже - погасити заборгованість по карті до РД. Гасимо до РД, і нежданчик в РД, на тобі комісію, супер!Подякували за консультацію оператора!

А Вы точно правильно поняли оператора? Судя по тому что вы заскринили он вел речь явно не о комиссии а о процентах которые бы начислялись бы на ту 1000. А на комис вы попали сразу как жена сделала перевод за кредитные. Так что оператора надо и вправду поблагодарить а то в добавок к комиссии вы бы гасили сейчас еще и проценты А Вы точно правильно поняли оператора? Судя по тому что вы заскринили он вел речь явно не о комиссии а о процентах которые бы начислялись бы на ту 1000. А на комис вы попали сразу как жена сделала перевод за кредитные. Так что оператора надо и вправду поблагодарить а то в добавок к комиссии вы бы гасили сейчас еще и проценты Ну можливо неправильно написав, нарахували відсотки за готівкові операції Ну можливо неправильно написав, нарахували відсотки за готівкові операції

Давайте еще раз чтобы не запутаться.Когда ваша жена сделала перевод за кредитные то с нее должны были взять комиссию за это. Взяли? Потом могди насчитать еще проценты за то что в числе общего долга по кредитке какое-то время находился этот долг в 1000 грн. То есть если она сделала перевод и в тот же день вы с ней вывели карту в ноль то процентов не будет. Если же она перевод сделала вчера а погасили вы все долги по карте сегодня то проценты будут.Опять таки еще важно как вы гасили задолженность по карте? Если Сэпом и в день когда она сделала перевод то все ок. А если вдруг вы перевели деньги с мони да еще и использовали для этого приложение мони, то реально такие деньги могут быть зачислены только через 1-3 дня. И все это время %% будут капать. Поэтому для прояснения ситуации неплохо было бы если вы уточните когда и как вы гасили долг по карте. От этого зависит начислят ли вам что либо дополнительно или нет.