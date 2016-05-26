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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9988998999909991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:48

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  any4key написав:По карті Хамелеон дружина зробила переказ коштів, питаю в оператора, що зробити, щоб не було комісії за готівкові операції, оператор каже - погасити заборгованість по карті до РД. Гасимо до РД, і нежданчик в РД, на тобі комісію, супер!
Подякували за консультацію оператора!

А Вы точно правильно поняли оператора? Судя по тому что вы заскринили он вел речь явно не о комиссии а о процентах которые бы начислялись бы на ту 1000. А на комис вы попали сразу как жена сделала перевод за кредитные. Так что оператора надо и вправду поблагодарить а то в добавок к комиссии вы бы гасили сейчас еще и проценты
Ну можливо неправильно написав, нарахували відсотки за готівкові операції
any4key
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:01

  any4key написав:
Flamingo написав:
  any4key написав:По карті Хамелеон дружина зробила переказ коштів, питаю в оператора, що зробити, щоб не було комісії за готівкові операції, оператор каже - погасити заборгованість по карті до РД. Гасимо до РД, і нежданчик в РД, на тобі комісію, супер!
Подякували за консультацію оператора!

А Вы точно правильно поняли оператора? Судя по тому что вы заскринили он вел речь явно не о комиссии а о процентах которые бы начислялись бы на ту 1000. А на комис вы попали сразу как жена сделала перевод за кредитные. Так что оператора надо и вправду поблагодарить а то в добавок к комиссии вы бы гасили сейчас еще и проценты
Ну можливо неправильно написав, нарахували відсотки за готівкові операції

Давайте еще раз чтобы не запутаться.
Когда ваша жена сделала перевод за кредитные то с нее должны были взять комиссию за это. Взяли? Потом могди насчитать еще проценты за то что в числе общего долга по кредитке какое-то время находился этот долг в 1000 грн. То есть если она сделала перевод и в тот же день вы с ней вывели карту в ноль то процентов не будет. Если же она перевод сделала вчера а погасили вы все долги по карте сегодня то проценты будут.
Опять таки еще важно как вы гасили задолженность по карте? Если Сэпом и в день когда она сделала перевод то все ок. А если вдруг вы перевели деньги с мони да еще и использовали для этого приложение мони, то реально такие деньги могут быть зачислены только через 1-3 дня. И все это время %% будут капать. Поэтому для прояснения ситуации неплохо было бы если вы уточните когда и как вы гасили долг по карте. От этого зависит начислят ли вам что либо дополнительно или нет.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:08

  Shaman написав:а карты типа ЭКО не признаю, как класс :D

То вы просто их не умеете )
Каждая карта даёт пятихатку, вай нот ?
mustbe
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:16

  mustbe написав:То вы просто их не умеете )
Каждая карта даёт пятихатку, вай нот ?

Прокрутить могут не только лишь все.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:24

  Shaman написав:
а карты типа ЭКО не признаю, как класс :D


По пробуйте заплатить комуналочки тыщ на 15, и оказывается не такая и плохая карта.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:32

  WachtAmRhein написав:
  Shaman написав:
а карты типа ЭКО не признаю, как класс :D


По пробуйте заплатить комуналочки тыщ на 15, и оказывается не такая и плохая карта.

можно глянуть, НО
- коммуналка ПУМБ в кредитные
- 15 тыс грн мне не надо платить
- 30 дней грейса - надо играться с РД
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:46

  WachtAmRhein написав:
  Shaman написав:
а карты типа ЭКО не признаю, как класс :D


По пробуйте заплатить комуналочки тыщ на 15, и оказывается не такая и плохая карта.

В любом случае - смысл в этой карте есть далеко не для всех. К примеру из Запорожья даже не знаю куда ближе поехать чтобы попасть в сей чудный магаз где можно отоварить экобонусы - Новую Каховку (Херсонская обл.), Полтаву или Покровск (Донецкой обл.). А в Запорожской и Днепропетровской областях сего чуда нет - а без этого карта и нафиг не нужна
Flamingo
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