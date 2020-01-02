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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:32
tano написав:
Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?
Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.
stas_rst написав:tano
перше: головне, - як поповнили?, друге - ймовірно, буде, і пофіг, як поповнили
розумні люди підказували, що нічку треба переночувати.
Уточнение, рабочую ночку
В календарных сутках это может быть и 4-5 дней.
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moveton
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