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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9989999099919992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:32

  tano написав:Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?

Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.

  stas_rst написав:tano перше: головне, - як поповнили?, друге - ймовірно, буде, і пофіг, як поповнили :) розумні люди підказували, що нічку треба переночувати.

Уточнение, рабочую ночку :mrgreen: В календарных сутках это может быть и 4-5 дней.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:44

  moveton написав:
  tano написав:Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?

Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.

Обіцяти не означає одружуватися.

Депо на рік у доларах 0,01%?
Ось це скнари.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:47

  Прораб написав:
  moveton написав:
  tano написав:Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?

Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.

Обіцяти не означає одружуватися.

Депо на рік у доларах 0,01%?
Ось це скнари.



Купуйте євробонди (ноти) Альфи - https://abhufinance.com/ua/information-for-investors/
вже з півроку як тема кочегарить!
greenozon
 
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