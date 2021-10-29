Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:32
tano написав:
Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?
Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.
stas_rst написав: tano
перше: головне, - як поповнили?, друге - ймовірно, буде, і пофіг, як поповнили
розумні люди підказували, що нічку треба переночувати.
Уточнение, рабочую ночку
В календарных сутках это может быть и 4-5 дней.
moveton
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:44
moveton написав: tano написав:
Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?
Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.
Обіцяти не означає одружуватися.
Депо на рік у доларах 0,01%?
Ось це скнари.
Прораб
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:47
Прораб написав: moveton написав: tano написав:
Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?
Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.
Обіцяти не означає одружуватися.
Депо на рік у доларах 0,01%?
Ось це скнари.
Купуйте євробонди (ноти) Альфи -
https://abhufinance.com/ua/information-for-investors/
вже з півроку як тема кочегарить!
greenozon
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:17
Дякую наразі.
Крім пари-трійки повідомлень у березні більше жодного обговорення.
Чи є реальні вкладники у зазначені "офшори"?
Зараз навіть смішні відсотки вже з панського плеча виплачуються, а тут гарантія на гарантії у паперах.
Прораб
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:20
Прораб написав: moveton написав: tano написав:
Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?
Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.
Обіцяти не означає одружуватися.
Депо на рік у доларах 0,01%?
Ось це скнари.
Есть альтернатива в виде менее надежных банков
Investor_K
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:37
Investor_K написав:
Есть альтернатива в виде менее надежных банков
Згоден. Звичайно на вихід, планово.
Тому що по 0,01% навіть такі банки як приват виплачують ті копійки один місяц, другий місяць здирають податок на всю суму, інші не списують з мізера нічого, тут просто списують податок щоразу на всю суму. Навіть мізера для душевної рівноваги не залишають, підчищають у нуль.
Прораб
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