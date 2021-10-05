Дякую наразі. Крім пари-трійки повідомлень у березні більше жодного обговорення. Чи є реальні вкладники у зазначені "офшори"? Зараз навіть смішні відсотки вже з панського плеча виплачуються, а тут гарантія на гарантії у паперах.
Investor_K написав:Есть альтернатива в виде менее надежных банков
Згоден. Звичайно на вихід, планово. Тому що по 0,01% навіть такі банки як приват виплачують ті копійки один місяц, другий місяць здирають податок на всю суму, інші не списують з мізера нічого, тут просто списують податок щоразу на всю суму. Навіть мізера для душевної рівноваги не залишають, підчищають у нуль.
Investor_K написав:Есть альтернатива в виде менее надежных банков
Згоден. Звичайно на вихід, планово. Тому що по 0,01% навіть такі банки як приват виплачують ті копійки один місяц, другий місяць здирають податок на всю суму, інші не списують з мізера нічого, тут просто списують податок щоразу на всю суму. Навіть мізера для душевної рівноваги не залишають, підчищають у нуль.
Я в Альфі на 5 років під 5% зачікінився . Вже рік минув.