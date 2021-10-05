RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9989999099919992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:32

  tano написав:Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?

Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.

  stas_rst написав:tano перше: головне, - як поповнили?, друге - ймовірно, буде, і пофіг, як поповнили :) розумні люди підказували, що нічку треба переночувати.

Уточнение, рабочую ночку :mrgreen: В календарных сутках это может быть и 4-5 дней.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1320
З нами з: 23.03.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:44

  moveton написав:
  tano написав:Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?

Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.

Обіцяти не означає одружуватися.

Депо на рік у доларах 0,01%?
Ось це скнари.
Прораб
 
Повідомлень: 296
З нами з: 02.03.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:47

  Прораб написав:
  moveton написав:
  tano написав:Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?

Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.

Обіцяти не означає одружуватися.

Депо на рік у доларах 0,01%?
Ось це скнари.



Купуйте євробонди (ноти) Альфи - https://abhufinance.com/ua/information-for-investors/
вже з півроку як тема кочегарить!
greenozon
 
Повідомлень: 11916
З нами з: 01.06.14
Подякував: 209 раз.
Подякували: 955 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:17

  greenozon написав:
  Прораб написав:
Депо на рік у доларах 0,01%?
Ось це скнари.


Купуйте євробонди (ноти) Альфи - https://abhufinance.com/ua/information-for-investors/
вже з півроку як тема кочегарить!

Дякую наразі.
Крім пари-трійки повідомлень у березні більше жодного обговорення.
Чи є реальні вкладники у зазначені "офшори"?
Зараз навіть смішні відсотки вже з панського плеча виплачуються, а тут гарантія на гарантії у паперах.
Прораб
 
Повідомлень: 296
З нами з: 02.03.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:20

  Прораб написав:
  moveton написав:
  tano написав:Если пополнить Хамон (без лимита) и сразу СЭПнуть - будет теховер?

Офпред обещал, что уже регламент такой, что не будет. Выше по теме есть.

Обіцяти не означає одружуватися.

Депо на рік у доларах 0,01%?
Ось це скнари.

Есть альтернатива в виде менее надежных банков
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6969
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 610 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:31

  Shaman написав:
  Amethyst написав:
  Kevin написав:Уже можно

Мона кучу экков завести на всех жен, сватов и племяшей :)

а нуна? :D
та лана, чем больше экков, тем больше орехов :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1156
З нами з: 05.05.21
Подякував: 67 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:37

  Investor_K написав:Есть альтернатива в виде менее надежных банков

Згоден. Звичайно на вихід, планово.
Тому що по 0,01% навіть такі банки як приват виплачують ті копійки один місяц, другий місяць здирають податок на всю суму, інші не списують з мізера нічого, тут просто списують податок щоразу на всю суму. Навіть мізера для душевної рівноваги не залишають, підчищають у нуль. :?
Прораб
 
Повідомлень: 296
З нами з: 02.03.19
Подякував: 266 раз.
Подякували: 40 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:21

  Прораб написав:
  Investor_K написав:Есть альтернатива в виде менее надежных банков

Згоден. Звичайно на вихід, планово.
Тому що по 0,01% навіть такі банки як приват виплачують ті копійки один місяц, другий місяць здирають податок на всю суму, інші не списують з мізера нічого, тут просто списують податок щоразу на всю суму. Навіть мізера для душевної рівноваги не залишають, підчищають у нуль. :?

Я в Альфі на 5 років під 5% зачікінився :D .
Вже рік минув.

П.С. Відсотки по Хамону вже зарахували.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2318
З нами з: 26.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 13:25

  Прораб написав:
  greenozon написав:
  Прораб написав:
Депо на рік у доларах 0,01%?
Ось це скнари.


Купуйте євробонди (ноти) Альфи - https://abhufinance.com/ua/information-for-investors/
вже з півроку як тема кочегарить!

Дякую наразі.
Крім пари-трійки повідомлень у березні більше жодного обговорення.
Чи є реальні вкладники у зазначені "офшори"?
Зараз навіть смішні відсотки вже з панського плеча виплачуються, а тут гарантія на гарантії у паперах.


тема мутная, ОВГЗ попроще будут, гарантии примерно одинаковые, но не надо морочиться с декларацией и уплатой налога

хотя декларация наверно таки нужна
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2758
З нами з: 27.09.19
Подякував: 83 раз.
Подякували: 210 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9989999099919992
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 134, 135, 136
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
1353 280468
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 13:27
cohan
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4993, 4994, 4995
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
49948 6867174
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 11:46
1finanсier
Банк Власний Рахунок 1, 2, 3, 4, 5
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 12:29
46 22080
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 11:11
vovareuckij

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.