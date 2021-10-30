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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9990999199929993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 23:37

Уважаемый Альфа-Банк. С недоумением недавно узнал, что работникам фирменных магазинов Киевстар уже достаточно давно, а сотрудникам Киевстар, которые обслуживают магазины-партнеры, относительно недавно ввели в KPI оформление карт хамелеон клиентам.

Так может замутить бессрочную акцию пополнения карт Альфа-Банка вообще или хотя бы Хамелеонов в частности с мобильных счетов Киевстара без комиссии?

А то им там часть вознаграждения на мобильный падает, а выводить на карту со смарт-мани 6% комиссия!!!!
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 07:39

Re: Альфа-Банк

Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:10

Re: Альфа-Банк

  jay2004 написав:Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.

А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем ;).
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:06

  EvgeniyL написав:greenozon
А что зашито в эти ноты? Прочитал первый документ, ничего на эту тему не увидел.


исключительно доверие
но повторю 19,5 с них платить надо + гемор с датами/курсом
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:07

  Flamingo написав:
  jay2004 написав:Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.

А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем ;).


Киевское метро тоже писало :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 09:58

  Flamingo написав:
  jay2004 написав:Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.

А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем ;).

Если зайти в официальные правила акции - то ничего не изменилось. Крайняя дата 31.10.
С другой стороны - ничего не теряется, если прогнать 50к по счету, так почему бы и нет :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:08

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:
  jay2004 написав:Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.

А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем ;).

Если зайти в официальные правила акции - то ничего не изменилось. Крайняя дата 31.10.
С другой стороны - ничего не теряется, если прогнать 50к по счету, так почему бы и нет :)

акция давно закончилась, форумчане по привычке прогоняют 50к по счету - PROFIT :D
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:21

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:
  jay2004 написав:Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.

А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем ;).

Если зайти в официальные правила акции - то ничего не изменилось. Крайняя дата 31.10.
С другой стороны - ничего не теряется, если прогнать 50к по счету, так почему бы и нет :)

Так уже не первый раз. Внесут изменения. Завтра всё будет известно точно.
velvet
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 10:30

  curiousobro написав:
  Flamingo написав:
  jay2004 написав:Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.

А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем ;).

Если зайти в официальные правила акции - то ничего не изменилось. Крайняя дата 31.10.
С другой стороны - ничего не теряется, если прогнать 50к по счету, так почему бы и нет :)

Доброго ранку! Поки що офіційної інформації немає стосовно продовження терміну дії акції. Завтра вже буде відомо.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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