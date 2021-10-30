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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:37
Уважаемый Альфа-Банк. С недоумением недавно узнал, что работникам фирменных магазинов Киевстар уже достаточно давно, а сотрудникам Киевстар, которые обслуживают магазины-партнеры, относительно недавно ввели в KPI оформление карт хамелеон клиентам.
Так может замутить бессрочную акцию пополнения карт Альфа-Банка вообще или хотя бы Хамелеонов в частности с мобильных счетов Киевстара без комиссии?
А то им там часть вознаграждения на мобильный падает, а выводить на карту со смарт-мани 6% комиссия!!!!
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WachtAmRhein
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Додано: Нед 31 жов, 2021 07:39
Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.
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jay2004
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Додано: Нед 31 жов, 2021 08:10
jay2004 написав:
Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.
А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем
.
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Flamingo
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Додано: Нед 31 жов, 2021 09:06
EvgeniyL написав:greenozon
А что зашито в эти ноты? Прочитал первый документ, ничего на эту тему не увидел.
исключительно доверие
но повторю 19,5 с них платить надо + гемор с датами/курсом
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cohan
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Додано: Нед 31 жов, 2021 09:58
Flamingo написав: jay2004 написав:
Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.
А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем
.
Если зайти в официальные правила акции - то ничего не изменилось. Крайняя дата 31.10.
С другой стороны - ничего не теряется, если прогнать 50к по счету, так почему бы и нет
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curiousobro
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Додано: Нед 31 жов, 2021 10:08
curiousobro написав: Flamingo написав: jay2004 написав:
Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.
А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем
.
Если зайти в официальные правила акции - то ничего не изменилось. Крайняя дата 31.10.
С другой стороны - ничего не теряется, если прогнать 50к по счету
, так почему бы и нет
акция давно закончилась, форумчане по привычке прогоняют 50к по счету - PROFIT
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Shaman
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Додано: Нед 31 жов, 2021 10:21
curiousobro написав: Flamingo написав: jay2004 написав:
Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.
А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем
.
Если зайти в официальные правила акции - то ничего не изменилось. Крайняя дата 31.10.
С другой стороны - ничего не теряется, если прогнать 50к по счету, так почему бы и нет
Так уже не первый раз. Внесут изменения. Завтра всё будет известно точно.
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velvet
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Додано: Нед 31 жов, 2021 10:30
curiousobro написав: Flamingo написав: jay2004 написав:
Начебто, Сенсац. Бонус продлили до кінця листопада.
А почему "начебто"? В аппке же чОтко пишет "остался 31 день. Период акции 10.06-30.11" - значит работаем
.
Если зайти в официальные правила акции - то ничего не изменилось. Крайняя дата 31.10.
С другой стороны - ничего не теряется, если прогнать 50к по счету, так почему бы и нет
Доброго ранку! Поки що офіційної інформації немає стосовно продовження терміну дії акції. Завтра вже буде відомо.
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Alfa_Bank
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Додано: Нед 31 жов, 2021 10:40
Alfa_Bank написав:
Доброго ранку! Поки що офіційної інформації немає стосовно продовження терміну дії акції. Завтра вже буде відомо.
А кто загружает инфу в приложение?
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Вкладчик1234
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