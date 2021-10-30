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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9991999299939994

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:31

Ура!
«Сенсацінний бонус» подовжено до 1 грудня
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:52

  greenozon написав:Ура!
«Сенсацінний бонус» подовжено до 1 грудня

Но это не точно )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:54

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:«Сенсацінний бонус» подовжено до 1 грудня

Мені б хоч до 1 лютого аби стати гуру :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 11:58

  mustbe написав:
  greenozon написав:Ура!
«Сенсацінний бонус» подовжено до 1 грудня

Но это не точно )


в телеграмі прочитав що є підтвердження
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 12:04

  curiousobro написав:С другой стороны - ничего не теряется, если прогнать 50к по счету, так почему бы и нет :)

Нам хлеба не надо – работу давай!
Нам солнца не надо – нам партия светит.
Товарищ, со временем в ногу шагай!
Мы социализма великого дети.
Токарный станок, я тебя воспою,
И гаечный ключ я прославлю стихами,
Зарплату отправлю в Зимбабве свою.
На энтузиазме мы выдюжим сами.
ruvex
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  #<1 ... 9991999299939994
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