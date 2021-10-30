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«Сенсацінний бонус» подовжено до 1 грудня
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 31 жов, 2021 11:50
Поясніть будь ласка!
Якщо є дебетова картка і її поповнюєш для сенсаційного бонусу, а Хамелеоном розрахувався кредитними коштами - сенсаційного бонусу не буде? Чи впливає використання кредитних операцій на Хамелеоні на сенсаційний бонус по дебетовій іншій картці?
Додано: Нед 31 жов, 2021 11:52
Додано: Нед 31 жов, 2021 11:54
Re: Альфа-Банк
Додано: Нед 31 жов, 2021 11:58
Додано: Нед 31 жов, 2021 12:04
Нам хлеба не надо – работу давай!
Нам солнца не надо – нам партия светит.
Товарищ, со временем в ногу шагай!
Мы социализма великого дети.
Токарный станок, я тебя воспою,
И гаечный ключ я прославлю стихами,
Зарплату отправлю в Зимбабве свою.
На энтузиазме мы выдюжим сами.
Додано: Нед 31 жов, 2021 21:23
Додано: Нед 31 жов, 2021 21:24
Додано: Пон 01 лис, 2021 08:39
Додано: Пон 01 лис, 2021 09:11
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