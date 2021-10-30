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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9992999399949995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:14

  extreme_lviv_ua написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго ранку! Поки що офіційної інформації немає стосовно продовження терміну дії акції. Завтра вже буде відомо.
Є вже інформація чи продовжили? :roll:


Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно
Alfa_Bank
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Повідомлень: 11114
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 9992999399949995
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