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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 09:14
extreme_lviv_ua написав: Alfa_Bank написав:
Доброго ранку! Поки що офіційної інформації немає стосовно продовження терміну дії акції. Завтра вже буде відомо.
Є вже інформація чи продовжили?
Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно
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