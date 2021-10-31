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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 09:14
extreme_lviv_ua написав: Alfa_Bank написав:
Доброго ранку! Поки що офіційної інформації немає стосовно продовження терміну дії акції. Завтра вже буде відомо.
Є вже інформація чи продовжили?
Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:11
chipmunk написав: greenozon написав:
«Сенсацінний бонус» подовжено до 1 грудня
Мені б хоч до 1 лютого аби стати гуру
А как это связано что-то не могу понять? Сенсационный бонус зависит от этого?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:14
slktym007 написав: chipmunk написав: greenozon написав:
«Сенсацінний бонус» подовжено до 1 грудня
Мені б хоч до 1 лютого аби стати гуру
А как это связано что-то не могу понять? Сенсационный бонус зависит от этого?
Он делает ежемесячно стату +500
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:52
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cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 11:22
Зараз уточнимо
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Alfa_Bank
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 01 лис, 2021 13:58
Alfa_Bank, вы там через электронную почту принимаете заявку на переноса части кредитного лимита с RED на Caméléon? Я её и КЭПом подпишу.
Альфа-банк настолько цифровой банк, что никак не может родить нормальную поддержку. Моя заявка с данной просьбой уже больше суток висит в SuperApp. Я понимаю выходные, но уже полдня понедельника прошло. Имейте совесть!
Я не виноват, что из-за ваших глюков мои чаты зависли на второй линии.
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MASolomko
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Додано: Пон 01 лис, 2021 14:04
MASolomko написав:
Alfa_Bank, вы там через электронную почту принимаете заявку на переноса части кредитного лимита с RED на Caméléon? Я её и КЭПом подпишу.
Какая там ЕЦП. Только через чатик. Может, еще у персмена можно, но сейчас корона, так что, лучше уж так. Как быть слабовидящим или людям с особыми потребностями, опять не подумали.
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