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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9993999499959996>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:14

  extreme_lviv_ua написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго ранку! Поки що офіційної інформації немає стосовно продовження терміну дії акції. Завтра вже буде відомо.
Є вже інформація чи продовжили? :roll:


Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:11

  chipmunk написав:
  greenozon написав:«Сенсацінний бонус» подовжено до 1 грудня

Мені б хоч до 1 лютого аби стати гуру :)

А как это связано что-то не могу понять? Сенсационный бонус зависит от этого?
slktym007
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:14

  slktym007 написав:
  chipmunk написав:
  greenozon написав:«Сенсацінний бонус» подовжено до 1 грудня

Мені б хоч до 1 лютого аби стати гуру :)

А как это связано что-то не могу понять? Сенсационный бонус зависит от этого?

Он делает ежемесячно стату +500
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:15

  slktym007 написав:
  chipmunk написав:
  greenozon написав:«Сенсацінний бонус» подовжено до 1 грудня

Мені б хоч до 1 лютого аби стати гуру :)

А как это связано что-то не могу понять? Сенсационный бонус зависит от этого?

Наоборот: сенсационный бонус помогает быстро пройти по "карьерной лестнице" :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:52

  Alfa_Bank написав:
  extreme_lviv_ua написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго ранку! Поки що офіційної інформації немає стосовно продовження терміну дії акції. Завтра вже буде відомо.
Є вже інформація чи продовжили? :roll:


Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно


подскажите, а метро киевское таки актуальна акция, или как в Октябре? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:22

  cohan написав:подскажите, а метро киевское таки актуальна акция, или как в Октябре? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Зараз уточнимо ;)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:10

  Alfa_Bank написав:Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно

А для Хамелеона тоже или опять только для пакеток? Или узнаем только 11го декабря? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:24

  moveton написав:
  Alfa_Bank написав:Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно

А для Хамелеона тоже или опять только для пакеток? Или узнаем только 11го декабря? :wink:

Хамелеон також приймає участь :)
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 13:58

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, вы там через электронную почту принимаете заявку на переноса части кредитного лимита с RED на Caméléon? Я её и КЭПом подпишу.

Альфа-банк настолько цифровой банк, что никак не может родить нормальную поддержку. Моя заявка с данной просьбой уже больше суток висит в SuperApp. Я понимаю выходные, но уже полдня понедельника прошло. Имейте совесть!

Я не виноват, что из-за ваших глюков мои чаты зависли на второй линии.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:04

  MASolomko написав:Alfa_Bank, вы там через электронную почту принимаете заявку на переноса части кредитного лимита с RED на Caméléon? Я её и КЭПом подпишу.


Какая там ЕЦП. Только через чатик. Может, еще у персмена можно, но сейчас корона, так что, лучше уж так. Как быть слабовидящим или людям с особыми потребностями, опять не подумали.
wig
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