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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:09
wig, я в поддержке уточнял. Персональный менеджер не сможет это сделать.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 14:25
Alfa_Bank написав:
,
Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно
Подскажите когда мне начислят бонусы по акции "сенсационный кешбек" за сентябрь ?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 14:30
J написав: Alfa_Bank написав:
,
Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно
Подскажите когда мне начислят бонусы по акции "сенсационный кешбек" за сентябрь ?
Питання потребує перевірки інформації. Написали вам в приватні повідомлення.
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