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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9993999499959996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:09

Re: Альфа-Банк

wig, я в поддержке уточнял. Персональный менеджер не сможет это сделать.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:25

  Alfa_Bank написав:,

Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно

Подскажите когда мне начислят бонусы по акции "сенсационный кешбек" за сентябрь ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:30

  J написав:
  Alfa_Bank написав:,

Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно

Подскажите когда мне начислят бонусы по акции "сенсационный кешбек" за сентябрь ?

Питання потребує перевірки інформації. Написали вам в приватні повідомлення.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9993999499959996
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