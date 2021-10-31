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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9994999599969997>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:09

Re: Альфа-Банк

wig, я в поддержке уточнял. Персональный менеджер не сможет это сделать.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:25

  Alfa_Bank написав:,

Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно

Подскажите когда мне начислят бонусы по акции "сенсационный кешбек" за сентябрь ?
J
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:30

  J написав:
  Alfa_Bank написав:,

Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно

Подскажите когда мне начислят бонусы по акции "сенсационный кешбек" за сентябрь ?

Питання потребує перевірки інформації. Написали вам в приватні повідомлення.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:45

  Мизантрóп написав:
  extreme_lviv_ua написав:
  Alfa_Bank написав:Доброго ранку! Поки що офіційної інформації немає стосовно продовження терміну дії акції. Завтра вже буде відомо.
Є вже інформація чи продовжили? :roll:

Пишет же в приложухе до 30.11

У меня в SS в разделе "Акции" сенсацийного бонуса нет.
Или, это надо в старой приложухе смотреть?
wig
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 14:53

Re: Альфа-Банк

  wig написав:У меня в SS в разделе "Акции" сенсацийного бонуса нет.

А Вы "Все акции" нажимали?

  wig написав:Или, это надо в старой приложухе смотреть?

Это было бы прикольно: акция при пополнении через Sense, но смотреть в старом приложении :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:11

тыцтуть все акции- появится :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:17

Re: Альфа-Банк

Что-то я своим умом так и не понял, сколько же нужно платить по Cameleon :)
Получил карту в сентябре, потратил до октябрьской РД в всего около 1000 грн. Сейчас в приложении вижу только минимальный платеж 50 грн и общую задолженность. Ну минимальный допустим 50, но вроде же должен заплатить 10% от задолженности, что превышает эти 50 грн. В старом приложении еще и сумму, потраченную до РД, можно посмотреть, а в Sense только 50 и общая задолженность на сегодняшний день. Сколько в итоге нужно будет платить? Что скажет коллективный разум? :)
ingtrans
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:26

Re: Альфа-Банк

ingtrans, Алла округляет в меньшую сторону. Поэтому циферкам в приложении надо верить )
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:26

  ingtrans написав:Что-то я своим умом так и не понял, сколько же нужно платить по Cameleon :)
Получил карту в сентябре, потратил до октябрьской РД в всего около 1000 грн. Сейчас в приложении вижу только минимальный платеж 50 грн и общую задолженность. Ну минимальный допустим 50, но вроде же должен заплатить 10% от задолженности, что превышает эти 50 грн. В старом приложении еще и сумму, потраченную до РД, можно посмотреть, а в Sense только 50 и общая задолженность на сегодняшний день. Сколько в итоге нужно будет платить? Что скажет коллективный разум? :)


Здається у вас там трохи не 1000 грн боргу було на розрахункову :)
Сума щомісячного платежу округлюється в сторону зменшення та кратна 50,00 грн
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:51

  MASolomko написав:Alfa_Bank, вы там через электронную почту принимаете заявку на переноса части кредитного лимита с RED на Caméléon? Я её и КЭПом подпишу.

Альфа-банк настолько цифровой банк, что никак не может родить нормальную поддержку. Моя заявка с данной просьбой уже больше суток висит в SuperApp. Я понимаю выходные, но уже полдня понедельника прошло. Имейте совесть!

Я не виноват, что из-за ваших глюков мои чаты зависли на второй линии.


а я не спешил регить, и дождался Хамона со своим лимитом :lol:
cohan
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