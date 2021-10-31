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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 14:09
wig, я в поддержке уточнял. Персональный менеджер не сможет это сделать.
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MASolomko
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Додано: Пон 01 лис, 2021 14:25
Alfa_Bank написав:
,
Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно
Подскажите когда мне начислят бонусы по акции "сенсационный кешбек" за сентябрь ?
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J
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Додано: Пон 01 лис, 2021 14:30
J написав: Alfa_Bank написав:
,
Акція діятиме з 01/11 по 30/11, бонуси буде нараховано до 10.12.2021 р. включно
Подскажите когда мне начислят бонусы по акции "сенсационный кешбек" за сентябрь ?
Питання потребує перевірки інформації. Написали вам в приватні повідомлення.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 01 лис, 2021 14:45
Мизантрóп написав: extreme_lviv_ua написав: Alfa_Bank написав:
Доброго ранку! Поки що офіційної інформації немає стосовно продовження терміну дії акції. Завтра вже буде відомо.
Є вже інформація чи продовжили?
Пишет же в приложухе до 30.11
У меня в SS в разделе "Акции" сенсацийного бонуса нет.
Или, это надо в старой приложухе смотреть?
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wig
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Додано: Пон 01 лис, 2021 14:53
wig написав:
У меня в SS в разделе "Акции" сенсацийного бонуса нет.
А Вы "Все акции" нажимали?
wig написав:
Или, это надо в старой приложухе смотреть?
Это было бы прикольно: акция при пополнении через Sense, но смотреть в старом приложении
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ingtrans
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:11
тыцтуть все акции- появится
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v57
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:26
ingtrans, Алла округляет в меньшую сторону. Поэтому циферкам в приложении надо верить )
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MASolomko
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:26
ingtrans написав:
Что-то я своим умом так и не понял, сколько же нужно платить по Cameleon
Получил карту в сентябре, потратил до октябрьской РД в всего около 1000 грн. Сейчас в приложении вижу только минимальный платеж 50 грн и общую задолженность. Ну минимальный допустим 50, но вроде же должен заплатить 10% от задолженности, что превышает эти 50 грн. В старом приложении еще и сумму, потраченную до РД, можно посмотреть, а в Sense только 50 и общая задолженность на сегодняшний день. Сколько в итоге нужно будет платить? Что скажет коллективный разум?
Здається у вас там трохи не 1000 грн боргу було на розрахункову
Сума щомісячного платежу округлюється в сторону зменшення та кратна 50,00 грн
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:51
MASolomko написав:
Alfa_Bank, вы там через электронную почту принимаете заявку на переноса части кредитного лимита с RED на Caméléon? Я её и КЭПом подпишу.
Альфа-банк настолько цифровой банк, что никак не может родить нормальную поддержку. Моя заявка с данной просьбой уже больше суток висит в SuperApp. Я понимаю выходные, но уже полдня понедельника прошло. Имейте совесть!
Я не виноват, что из-за ваших глюков мои чаты зависли на второй линии.
а я не спешил регить, и дождался Хамона со своим лимитом
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cohan
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