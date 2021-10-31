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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9994999599969997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:55

  v57 написав:тыцтуть все акции- появится :)

Ага. Средизайнили немного, сразу не узнать.
wig
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:57

Re: Альфа-Банк

cohan, судя по тому, что Алла мне в начале сентября "налила", то полноценного ящера я не дождусь. Да и она вот даже не торопиться принимать могу заявку на перенос лимита. Полный игнор.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 15:57

Re: Альфа-Банк

Шановні, а чому мовчите за нові категорії кішмішу ?
Кому що цікаве налили ? В мене нічого особливого і смачного не має. Стандарт.
Дали 10% на хімчистку, проте я все ще літом почистив )). Із смачного 8% солодощі.
Я вибрав 7 прийнятних для себе категорій: АЗК, кафе, харчі, краса, аптеки, солодощі, транспорт (більшість в межах до 3%).
Востаннє редагувалось lov2108 в Пон 01 лис, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
lov2108
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:03

  lov2108 написав:Шановні, а чому мовчите за нові категорії кішмішу ?
Кому що цікаве налили ? В мене нічого особливого і смачного не має. Стандарт.
Дали 10% на хімчистку, проте я все ще літом почистив )). Із смачного 8% солодощі.
Я вибрав 7 прийнятних для себе категорій: АЗК, кафе, харчі, краса, аптеки, солодощі, транспорт (всі в межах до 3%).


Так того и молчат все, взрыва радости нет, но и дно не пробито...
У меня аналогичный выбор уже 2 месяца подряд под 3%. Юзаю в переделах плановых издержек.
joik
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:13

  MASolomko написав:Alfa_Bank, вы там через электронную почту принимаете заявку на переноса части кредитного лимита с RED на Caméléon? Я её и КЭПом подпишу.

Альфа-банк настолько цифровой банк, что никак не может родить нормальную поддержку. Моя заявка с данной просьбой уже больше суток висит в SuperApp. Я понимаю выходные, но уже полдня понедельника прошло. Имейте совесть!

Я не виноват, что из-за ваших глюков мои чаты зависли на второй линии.


Вибачаємось за очікування.
Зараз чат з вами візьме вільний агент і протягом 30 хвилин вам відпише. 1 число сьогодні, нові категорії. Підвищена кількість звернень.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:44

Сегодня никаких проблем с выходом наружу не наблюдается? В частности с текущих счетов?
Интересует СЭП
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:52

  lov2108 написав:Шановні, а чому мовчите за нові категорії кішмішу ?
Кому що цікаве налили ? В мене нічого особливого і смачного не має. Стандарт.
Дали 10% на хімчистку, проте я все ще літом почистив )). Із смачного 8% солодощі.
Я вибрав 7 прийнятних для себе категорій: АЗК, кафе, харчі, краса, аптеки, солодощі, транспорт (більшість в межах до 3%).

мені 3% маркетплейс норм )
lamal
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 16:59

Alfa_Bank, Почему не дошли сегодняшние платежи в другие банки отправленные по реквизитам IBAN после обеда?
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Зашедшие гроши на Вайт по р2р можно сразу тратить?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:27

novichok да
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