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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 15:57
cohan, судя по тому, что Алла мне в начале сентября "налила", то полноценного ящера я не дождусь. Да и она вот даже не торопиться принимать могу заявку на перенос лимита. Полный игнор.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 15:57
Шановні, а чому мовчите за нові категорії кішмішу ?
Кому що цікаве налили ? В мене нічого особливого і смачного не має. Стандарт.
Дали 10% на хімчистку, проте я все ще літом почистив )). Із смачного 8% солодощі.
Я вибрав 7 прийнятних для себе категорій: АЗК, кафе, харчі, краса, аптеки, солодощі, транспорт (більшість в межах до 3%).
Востаннє редагувалось lov2108
в Пон 01 лис, 2021 16:30, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:03
lov2108 написав:
Шановні, а чому мовчите за нові категорії кішмішу ?
Кому що цікаве налили ? В мене нічого особливого і смачного не має. Стандарт.
Дали 10% на хімчистку, проте я все ще літом почистив )). Із смачного 8% солодощі.
Я вибрав 7 прийнятних для себе категорій: АЗК, кафе, харчі, краса, аптеки, солодощі, транспорт (всі в межах до 3%).
Так того и молчат все, взрыва радости нет, но и дно не пробито...
У меня аналогичный выбор уже 2 месяца подряд под 3%. Юзаю в переделах плановых издержек.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:13
MASolomko написав:
Alfa_Bank, вы там через электронную почту принимаете заявку на переноса части кредитного лимита с RED на Caméléon? Я её и КЭПом подпишу.
Альфа-банк настолько цифровой банк, что никак не может родить нормальную поддержку. Моя заявка с данной просьбой уже больше суток висит в SuperApp. Я понимаю выходные, но уже полдня понедельника прошло. Имейте совесть!
Я не виноват, что из-за ваших глюков мои чаты зависли на второй линии.
Вибачаємось за очікування.
Зараз чат з вами візьме вільний агент і протягом 30 хвилин вам відпише. 1 число сьогодні, нові категорії. Підвищена кількість звернень.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:44
Сегодня никаких проблем с выходом наружу не наблюдается? В частности с текущих счетов?
Интересует СЭП
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:52
lov2108 написав:
Шановні, а чому мовчите за нові категорії кішмішу ?
Кому що цікаве налили ? В мене нічого особливого і смачного не має. Стандарт.
Дали 10% на хімчистку, проте я все ще літом почистив )). Із смачного 8% солодощі.
Я вибрав 7 прийнятних для себе категорій: АЗК, кафе, харчі, краса, аптеки, солодощі, транспорт (більшість в межах до 3%).
мені 3% маркетплейс норм )
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Додано: Пон 01 лис, 2021 16:59
Alfa_Bank, Почему не дошли сегодняшние платежи в другие банки отправленные по реквизитам IBAN после обеда?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:23
Зашедшие гроши на Вайт по р2р можно сразу тратить?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 17:27
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