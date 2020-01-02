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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 01 лис, 2021 18:05
novichok написав:
Зашедшие гроши на Вайт по р2р можно сразу тратить?
если вы про Сенсаценны, я в режимае паранойи пропускаю через дохсейф и вывожу на след день
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cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:07
joik написав: lov2108 написав:
Шановні, а чому мовчите за нові категорії кішмішу ?
Кому що цікаве налили ? В мене нічого особливого і смачного не має. Стандарт.
Дали 10% на хімчистку, проте я все ще літом почистив )). Із смачного 8% солодощі.
Я вибрав 7 прийнятних для себе категорій: АЗК, кафе, харчі, краса, аптеки, солодощі, транспорт (всі в межах до 3%).
Так того и молчат все, взрыва радости нет, но и дно не пробито...
У меня аналогичный выбор уже 2 месяца подряд под 3%. Юзаю в переделах плановых издержек.
старослужащим много не наливают, приходится жить от щедрот начальства
1) 1% на еду - пускаем Хамелеона где нельзя онлайн додаток припаять - типа рассрочится, выйдет больше 1%
2) остальное по рассрочкам 500+ стараемся растянуть, когда тот доллар вырастет наконец
3) ну и иногда 10% на всякоразное случается акционное: аптеки супермаркеты как было в Октябре 10 дней
юзать можно короче
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cohan
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:34
cohan написав: novichok написав:
Зашедшие гроши на Вайт по р2р можно сразу тратить?
если вы про Сенсаценны, я в режимае паранойи пропускаю через дохсейф и вывожу на след день
Это лишнее.пакетку можно сразу р2р назад даже
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Додано: Пон 01 лис, 2021 18:56
Еще по Вайту... она условно бесплатная, 10 пополнений телефона по 1 грн делают ее абсолютно бесплатной?
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novichok
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Додано: Пон 01 лис, 2021 19:42
novichok написав:
Еще по Вайту... она условно бесплатная, 10 пополнений телефона по 1 грн делают ее абсолютно бесплатной?
да
добавляйте что 10 пополнений МТС, Киевстар меньше чем на 10ку не даст пополнить, разве что в дикиз местах, где комисы водятся
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:05
Минимальная сумма покупки для начисления бонусов по программе кеш'ю равна сумме покупки которую можно вывести или нет?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:08
cohan написав: novichok написав:
Еще по Вайту... она условно бесплатная, 10 пополнений телефона по 1 грн делают ее абсолютно бесплатной?
да
добавляйте что 10 пополнений МТС, Киевстар меньше чем на 10ку не даст пополнить, разве что в дикиз местах, где комисы водятся
НАа 1 гривну из сенса без проблем пополняет.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:24
cohan написав:
ну и иногда 10% на всякоразное случается акционное: аптеки супермаркеты как было в Октябре 10 дней
Это у вас персональные предложения были?
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Додано: Пон 01 лис, 2021 20:37
копейка написав:
Минимальная сумма покупки для начисления бонусов по программе кеш'ю - любая большая 2 грн.?
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Пон 01 лис, 2021 18:32
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