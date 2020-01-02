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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9995999699979998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 17:27

novichok да
omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:05

  novichok написав:Зашедшие гроши на Вайт по р2р можно сразу тратить?


если вы про Сенсаценны, я в режимае паранойи пропускаю через дохсейф и вывожу на след день
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:07

  joik написав:
  lov2108 написав:Шановні, а чому мовчите за нові категорії кішмішу ?
Кому що цікаве налили ? В мене нічого особливого і смачного не має. Стандарт.
Дали 10% на хімчистку, проте я все ще літом почистив )). Із смачного 8% солодощі.
Я вибрав 7 прийнятних для себе категорій: АЗК, кафе, харчі, краса, аптеки, солодощі, транспорт (всі в межах до 3%).


Так того и молчат все, взрыва радости нет, но и дно не пробито...
У меня аналогичный выбор уже 2 месяца подряд под 3%. Юзаю в переделах плановых издержек.


старослужащим много не наливают, приходится жить от щедрот начальства
1) 1% на еду - пускаем Хамелеона где нельзя онлайн додаток припаять - типа рассрочится, выйдет больше 1%
2) остальное по рассрочкам 500+ стараемся растянуть, когда тот доллар вырастет наконец :evil:
3) ну и иногда 10% на всякоразное случается акционное: аптеки супермаркеты как было в Октябре 10 дней

юзать можно короче
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:34

  cohan написав:
  novichok написав:Зашедшие гроши на Вайт по р2р можно сразу тратить?


если вы про Сенсаценны, я в режимае паранойи пропускаю через дохсейф и вывожу на след день

Это лишнее.пакетку можно сразу р2р назад даже
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:56

Еще по Вайту... она условно бесплатная, 10 пополнений телефона по 1 грн делают ее абсолютно бесплатной?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 19:42

  novichok написав:Еще по Вайту... она условно бесплатная, 10 пополнений телефона по 1 грн делают ее абсолютно бесплатной?


да
добавляйте что 10 пополнений МТС, Киевстар меньше чем на 10ку не даст пополнить, разве что в дикиз местах, где комисы водятся
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:05

Re: Альфа-Банк

Минимальная сумма покупки для начисления бонусов по программе кеш'ю равна сумме покупки которую можно вывести или нет?
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:08

  cohan написав:
  novichok написав:Еще по Вайту... она условно бесплатная, 10 пополнений телефона по 1 грн делают ее абсолютно бесплатной?


да
добавляйте что 10 пополнений МТС, Киевстар меньше чем на 10ку не даст пополнить, разве что в дикиз местах, где комисы водятся

НАа 1 гривну из сенса без проблем пополняет.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:24

  cohan написав:ну и иногда 10% на всякоразное случается акционное: аптеки супермаркеты как было в Октябре 10 дней

Это у вас персональные предложения были? :roll:
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