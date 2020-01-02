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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9996999799989999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:25

Oktawa, Kalgan
1.
ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ
3.3. При стандартному нарахуванні бонусів згідно Додатку 1 цих Правил, враховуються лише Токенізовані транзакції на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку.

НАРАХУВАННЯ АКЦІЙНИХ БОНУСІВ
Нарахування Кешбеку здійснюється згідно п.3.3 цих Правил, де округлена сума транзакції помножується на розмір Кешбеку згідно умов акції. Нарахування Кешбеку здійснюється на кожні 2 цілі гривні транзакції.

Вот собственно почему и возник вопрос - начисление
Стандартные бонусы при токен-операциях - от 2 грн.
Акционные - на каждый 2 целые грн. Т.е. все же порог начисления бонусов на покупки от 2 грн?
Только повышенные категории - бонусы на любую сумму.

2. Повышенные бонусы начисляются на покупки, токен-операций так и картой, а стандартные только на токен-операции?

Все верно, старожилы?
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:06

  novichok написав:Еще по Вайту... она условно бесплатная, 10 пополнений телефона по 1 грн делают ее абсолютно бесплатной?

чем больше это будет мусолиться, тем больше шансов, что у "пап" дойдут руки сделать покращення ;)
Shaman
 
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  #<1 ... 9996999799989999
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