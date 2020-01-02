ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ 3.3. При стандартному нарахуванні бонусів згідно Додатку 1 цих Правил, враховуються лише Токенізовані транзакції на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку.
НАРАХУВАННЯ АКЦІЙНИХ БОНУСІВ Нарахування Кешбеку здійснюється згідно п.3.3 цих Правил, де округлена сума транзакції помножується на розмір Кешбеку згідно умов акції. Нарахування Кешбеку здійснюється на кожні 2 цілі гривні транзакції.
Вот собственно почему и возник вопрос - начисление Стандартные бонусы при токен-операциях - от 2 грн. Акционные - на каждый 2 целые грн. Т.е. все же порог начисления бонусов на покупки от 2 грн? Только повышенные категории - бонусы на любую сумму.
2. Повышенные бонусы начисляются на покупки, токен-операций так и картой, а стандартные только на токен-операции?
ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ 3.3. При стандартному нарахуванні бонусів згідно Додатку 1 цих Правил, враховуються лише Токенізовані транзакції на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку.
НАРАХУВАННЯ АКЦІЙНИХ БОНУСІВ Нарахування Кешбеку здійснюється згідно п.3.3 цих Правил, де округлена сума транзакції помножується на розмір Кешбеку згідно умов акції. Нарахування Кешбеку здійснюється на кожні 2 цілі гривні транзакції.
Вот собственно почему и возник вопрос - начисление Стандартные бонусы при токен-операциях - от 2 грн. Акционные - на каждый 2 целые грн. Т.е. все же порог начисления бонусов на покупки от 2 грн? Только повышенные категории - бонусы на любую сумму.
2. Повышенные бонусы начисляются на покупки, токен-операций так и картой, а стандартные только на токен-операции?
Все верно, старожилы?
1.Да, стандартные бонусы 0,5% начисляются на покупки от 2грн, это и понятно, так как на сумму покупки менее 2грн бонус будет менее 1копейки. Акционные бонусы по той же причине тоже на покупки от 2грн, а фраза «на каждые 2целые гривны транзакции» обозначает скорее всего, что, допустим на транзакцию в 99 грн начислится бонус на сумму 98 грн. 2.Да.