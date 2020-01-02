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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9996999799989999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:25

Oktawa, Kalgan
1.
ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ
3.3. При стандартному нарахуванні бонусів згідно Додатку 1 цих Правил, враховуються лише Токенізовані транзакції на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку.

НАРАХУВАННЯ АКЦІЙНИХ БОНУСІВ
Нарахування Кешбеку здійснюється згідно п.3.3 цих Правил, де округлена сума транзакції помножується на розмір Кешбеку згідно умов акції. Нарахування Кешбеку здійснюється на кожні 2 цілі гривні транзакції.

Вот собственно почему и возник вопрос - начисление
Стандартные бонусы при токен-операциях - от 2 грн.
Акционные - на каждый 2 целые грн. Т.е. все же порог начисления бонусов на покупки от 2 грн?
Только повышенные категории - бонусы на любую сумму.

2. Повышенные бонусы начисляются на покупки, токен-операций так и картой, а стандартные только на токен-операции?

Все верно, старожилы?
копейка
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:06

  novichok написав:Еще по Вайту... она условно бесплатная, 10 пополнений телефона по 1 грн делают ее абсолютно бесплатной?

чем больше это будет мусолиться, тем больше шансов, что у "пап" дойдут руки сделать покращення ;)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 22:36

  копейка написав:Oktawa, Kalgan
1.
ПРАВИЛА НАРАХУВАННЯ БОНУСІВ
3.3. При стандартному нарахуванні бонусів згідно Додатку 1 цих Правил, враховуються лише Токенізовані транзакції на суму від 2 (двох) гривень в одному чеку.

НАРАХУВАННЯ АКЦІЙНИХ БОНУСІВ
Нарахування Кешбеку здійснюється згідно п.3.3 цих Правил, де округлена сума транзакції помножується на розмір Кешбеку згідно умов акції. Нарахування Кешбеку здійснюється на кожні 2 цілі гривні транзакції.

Вот собственно почему и возник вопрос - начисление
Стандартные бонусы при токен-операциях - от 2 грн.
Акционные - на каждый 2 целые грн. Т.е. все же порог начисления бонусов на покупки от 2 грн?
Только повышенные категории - бонусы на любую сумму.

2. Повышенные бонусы начисляются на покупки, токен-операций так и картой, а стандартные только на токен-операции?

Все верно, старожилы?

1.Да, стандартные бонусы 0,5% начисляются на покупки от 2грн, это и понятно, так как на сумму покупки менее 2грн бонус будет менее 1копейки.
Акционные бонусы по той же причине тоже на покупки от 2грн, а фраза «на каждые 2целые гривны транзакции» обозначает скорее всего, что, допустим на транзакцию в 99 грн начислится бонус на сумму 98 грн.
2.Да.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 09:47

Платил в аптеке низких цен накопленными бонусами, доплачивал 1 грн. картой - начислили 3 копейки орехов. Думаю те пункты уже давно не действуют.
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:00

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:...1 число сьогодні, нові категорії. Підвищена кількість звернень.
А что тогда делала поддержка 31 октября?

31 октября в 9:54 я черканул в чате готовую заявку на перенос лимита. Где-то через 30 минут я постучался в поддержку через Viber. Уже б мог тот сотрудник взять чат на себя временно... Но нет же, он мне чётко заверил:
"Очікуйте вам сьогодні нададуть відповідь. На лінії черга просто , тому є затримка з відповідями".

Я поддержку за язык не тянул. Сами написали и сами же свои слова не выполняют. Как мне стоило реагировать на это безобразие?.. Знал бы — соответственно оценил же подобающе.


Вот ещё пример. Вчера другу настойчиво порекомендовал оформить Caméléon. Разъяснил все моменты, далее он делал всё сам (я только наблюдал).

В приложении "Мой Киевстар" рисовало нормальный для старта лимит. Как положено перешли в приложение Sense и давай за дело.

Раньше приложение просило ввести ИНН, этот момент сейчас упразднили. Если выбрать регистрацию через "Дія", но в ней не будет документов, то ни "Дія", ни Sense ничего не скажут. Не продумано.

Вернулись на предыдущий этап и давай проходить становление клиента через видео-идентификацию. Оформлялось, находясь в машине. Тут нареканий нет.
Дальше был этап проверки документов (до подписания договора), который выпал до часу. Хотя бы предупредили явно про это. Поступил звонок, пообщался, подтвердил оформление. Через 10 минут получил сообщение "В онлайн не получится" без дальнейших инструкций. Ну поехали в краматорское отделение (10 минут до закрытия отделения), там кроме как снести приложение и попробовать повторно рекомендаций не было. С их слов клиентом он не стал...
Звонок в контакт-центр явного разъяснения тоже не дал. Только пробуйте оформить пакетку и потом может получится "ящера".

На предприятии можно подключиться к зп проекту Альфа-банка, но с учётом такого плохого процесса в Аллу он ни ногой.
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:14

  MASolomko написав:
  Alfa_Bank написав:...1 число сьогодні, нові категорії. Підвищена кількість звернень.
А что тогда делала поддержка 31 октября?

31 октября в 9:54 я черканул в чате готовую заявку на перенос лимита. Где-то через 30 минут я постучался в поддержку через Viber. Уже б мог тот сотрудник взять чат на себя временно... Но нет же, он мне чётко заверил:
"Очікуйте вам сьогодні нададуть відповідь. На лінії черга просто , тому є затримка з відповідями".

Я поддержку за язык не тянул. Сами написали и сами же свои слова не выполняют. Как мне стоило реагировать на это безобразие?.. Знал бы — соответственно оценил же подобающе.


Це не нормальна ситуація, яку, звісно, треба змінювати. Ви не повинні чекати на відповідь довше звичайного, якщо інше питання знаходиться вже в роботі. В чаті вже готуються проєкти для виправлення цього, щоб ви завжди могли отримати швидку відповідь, але для цього потрібен час. Вибачте, будь ласка, за незручності, яких зазнали через це :(
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:17

  MASolomko написав:Вот ещё пример. Вчера другу настойчиво порекомендовал оформить Caméléon. Разъяснил все моменты, далее он делал всё сам (я только наблюдал).

В приложении "Мой Киевстар" рисовало нормальный для старта лимит. Как положено перешли в приложение Sense и давай за дело.


Дуже шкода, що так сталося :(
Можете, будь ласка, попросити, щоб ваш друг написав нам, ми перевіримо в чому справа і обов'язково допоможемо і перевіримо роботу всіх сервісів та підрозділів банку.
Alfa_Bank
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