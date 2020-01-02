Додано: Вів 02 лис, 2021 10:00

Alfa_Bank написав: ...1 число сьогодні, нові категорії. Підвищена кількість звернень. ...1 число сьогодні, нові категорії. Підвищена кількість звернень.

А что тогда делала поддержка 31 октября?31 октября в 9:54 я черканул в чате готовую заявку на перенос лимита. Где-то через 30 минут я постучался в поддержку через Viber. Уже б мог тот сотрудник взять чат на себя временно... Но нет же, он мне чётко заверил:"Очікуйте вам сьогодні нададуть відповідь. На лінії черга просто , тому є затримка з відповідями".Я поддержку за язык не тянул. Сами написали и сами же свои слова не выполняют. Как мне стоило реагировать на это безобразие?.. Знал бы — соответственно оценил же подобающе.Вот ещё пример. Вчера другу настойчиво порекомендовал оформить Caméléon. Разъяснил все моменты, далее он делал всё сам (я только наблюдал).В приложении "Мой Киевстар" рисовало нормальный для старта лимит. Как положено перешли в приложение Sense и давай за дело.Раньше приложение просило ввести ИНН, этот момент сейчас упразднили. Если выбрать регистрацию через "Дія", но в ней не будет документов, то ни "Дія", ни Sense ничего не скажут. Не продумано.Вернулись на предыдущий этап и давай проходить становление клиента через видео-идентификацию. Оформлялось, находясь в машине. Тут нареканий нет.Дальше был этап проверки документов (до подписания договора), который выпал до часу. Хотя бы предупредили явно про это. Поступил звонок, пообщался, подтвердил оформление. Через 10 минут получил сообщение "В онлайн не получится" без дальнейших инструкций. Ну поехали в краматорское отделение (10 минут до закрытия отделения), там кроме как снести приложение и попробовать повторно рекомендаций не было. С их слов клиентом он не стал...Звонок в контакт-центр явного разъяснения тоже не дал. Только пробуйте оформить пакетку и потом может получится "ящера".На предприятии можно подключиться к зп проекту Альфа-банка, но с учётом такого плохого процесса в Аллу он ни ногой.