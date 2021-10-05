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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:33
Amid
melkh написав: Amid написав:
Вопрос по Вайту.
Оформил 2 карты - гривна и доллар. По каждой из карт нужны траты, чтобы пакет был бесплатным или учитываются суммарные траты и можно использовать, например, только гривневую карту?
враховуються сумарні трати, зазвичай краще оплачувати з грн
, счетчик выполнения условий есть в Сенсе.
Поналюдайте за обоими картами
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