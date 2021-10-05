Amid, счетчик выполнения условий есть в Сенсе.
Поналюдайте за обоими картами
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:33
Amid, счетчик выполнения условий есть в Сенсе.
Поналюдайте за обоими картами
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:52
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:32
Amid тап по карті - інформація - умови обслуговування (внизу). Потрібно виконати одну з умов для безабонки.
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