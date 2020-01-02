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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99979998999910000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:33

  melkh написав:
  Amid написав:Вопрос по Вайту.

Оформил 2 карты - гривна и доллар. По каждой из карт нужны траты, чтобы пакет был бесплатным или учитываются суммарные траты и можно использовать, например, только гривневую карту?


враховуються сумарні трати, зазвичай краще оплачувати з грн

Amid, счетчик выполнения условий есть в Сенсе.
Поналюдайте за обоими картами :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:52

Re: Альфа-Банк

  Amethyst написав:Amid, счетчик выполнения условий есть в Сенсе.
Поналюдайте за обоими картами


Только сегодня оформил Вайт. Не вижу никаких счётчиков в Сенсе или не там смотрю
Amid
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:32

Amid тап по карті - інформація - умови обслуговування (внизу). Потрібно виконати одну з умов для безабонки.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:13

Re: Альфа-Банк

Колеги, а хтось порахував вже, що вигідніше: 1% кешбеку+ розстрочка на півроку чи 2% чистими у тасі за харчі ?
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:22

  maxprofit написав:Колеги, а хтось порахував вже, що вигідніше: 1% кешбеку+ розстрочка на півроку чи 2% чистими у тасі за харчі ?

да постоянно щитаю-перещитываю
При закупке от 1К, шаровой Рассрочке на 6мес, страховом депо под 9..10% цимес от Рассрочки будет около 4%, 1я выплата -- около 2.5% (все чистыми)

Жалко Алка на бензус Рассрочку не дает из-за КБ-возвратов от Кло :(
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:30

  Amethyst написав:Алка на бензус Рассрочку не дает из-за КБ-возвратов от Кло
прохання підказати про Кло ... часто там заливаю, однак про КБ, окрім покупки на колонці з підв'язаної картки, не чув. Дякую!
stas_rst
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