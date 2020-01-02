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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:33
Amid
melkh написав: Amid написав:
Вопрос по Вайту.
Оформил 2 карты - гривна и доллар. По каждой из карт нужны траты, чтобы пакет был бесплатным или учитываются суммарные траты и можно использовать, например, только гривневую карту?
враховуються сумарні трати, зазвичай краще оплачувати з грн
, счетчик выполнения условий есть в Сенсе.
Поналюдайте за обоими картами
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Додано: Вів 02 лис, 2021 13:52
Amethyst написав:
Amid, счетчик выполнения условий есть в Сенсе.
Поналюдайте за обоими картами
Только сегодня оформил Вайт. Не вижу никаких счётчиков в Сенсе или не там смотрю
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Amid
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Додано: Вів 02 лис, 2021 14:32
Amid тап по карті - інформація - умови обслуговування (внизу). Потрібно виконати одну з умов для безабонки.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:13
Колеги, а хтось порахував вже, що вигідніше: 1% кешбеку+ розстрочка на півроку чи 2% чистими у тасі за харчі ?
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maxprofit
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:22
maxprofit написав:
Колеги, а хтось порахував вже, що вигідніше: 1% кешбеку+ розстрочка на півроку чи 2% чистими у тасі за харчі ?
да постоянно щитаю-перещитываю
При закупке от 1К, шаровой Рассрочке на 6мес, страховом депо под 9..10% цимес от Рассрочки будет около 4%, 1я выплата -- около 2.5% (все чистыми)
Жалко Алка на бензус Рассрочку не дает из-за КБ-возвратов от Кло
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Amethyst
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Додано: Вів 02 лис, 2021 16:30
Amethyst написав:
Алка на бензус Рассрочку не дает из-за КБ-возвратов от Кло
прохання підказати про Кло ... часто там заливаю, однак про КБ, окрім покупки на колонці з підв'язаної картки, не чув. Дякую!
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