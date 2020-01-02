Amid, счетчик выполнения условий есть в Сенсе.
Поналюдайте за обоими картами
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:33
Amid, счетчик выполнения условий есть в Сенсе.
Поналюдайте за обоими картами
Додано: Вів 02 лис, 2021 13:52
Re: Альфа-Банк
Додано: Вів 02 лис, 2021 14:32
Amid тап по карті - інформація - умови обслуговування (внизу). Потрібно виконати одну з умов для безабонки.
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:13
Re: Альфа-Банк
Колеги, а хтось порахував вже, що вигідніше: 1% кешбеку+ розстрочка на півроку чи 2% чистими у тасі за харчі ?
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:22
да постоянно щитаю-перещитываю
При закупке от 1К, шаровой Рассрочке на 6мес, страховом депо под 9..10% цимес от Рассрочки будет около 4%, 1я выплата -- около 2.5% (все чистыми)
Жалко Алка на бензус Рассрочку не дает из-за КБ-возвратов от Кло
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:30
Додано: Вів 02 лис, 2021 16:53
Ну в апликухе Кло (оплата QR-кодом) -- мои Купоны. Шо у вас там ни одного купона нема? Они регулярно там обновляются. Щас вот у меня 1.2грн/л на Евро95 до конца мес.
Но т.к. эта скидка СРАЗУ возвращается на картсчет, то у Алки это проходит как возврат, и она на ВСЮ сделку не дает рассрочку.
Т.е. при заправке на З5л (блок на 1154,65грн) мне Кло дает скидку -42грн и пересчитывает заблокированную сумму на 1112,65, но Алка не дает на это Рассрочку.
ПУМБ рассрочку давал при подобных раскладах
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:03
Re: Альфа-Банк
Що, закрити Ощадний в ИБ мона тільки з "9:00 по 16:45"?
Пише що лише - "Закрытие депозита разрешено с 9:00 по 16:45".
Ну то ганьба!
Ще у мобільному додатку зробіть обідню перерву.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:05
Amethyst дякую! звісно, купони є і я ще додатково на колонці умудряюсь оплатити Сібом на 5%,якщо не спішу. А та Б5 на 2%.
Не користувався Алкою, тому не вник в питання розстрочки. Думав, у Алки ще додатковий КБ на заправку Кло окремо. Поки мені не пропонує, початківець
у мене мінусує суму в чеку ... це, мабуть, заморочка саме розстрочки з поверненням на рахунок.
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:09
Зараз переглядають цей форум: denmayer, Google Feedfetcher, guntherhouse777, Vorlon, Квесторе_поверніться, Прораб і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|