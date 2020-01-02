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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:19
Amethyst написав:
ну там же тётичка заявки перебирает. У неё такой же рабочий день как и у вас (с)Служебный роман
Ось чому антична Спарта зникла з карт та обличчя землі. Cherchez la femme.
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