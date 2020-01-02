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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 999899991000010001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:19

  Amethyst написав:ну там же тётичка заявки перебирает. У неё такой же рабочий день как и у вас (с)Служебный роман

Ось чому антична Спарта зникла з карт та обличчя землі. Cherchez la femme.
Прораб
 
Повідомлень: 306
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:30

  Amethyst написав:Жалко Алка на бензус Рассрочку не дает из-за КБ-возвратов от Кло :(

Мені не хочуть дати розстрочку на магаз побутової техніки - і мсс кошерний, і кошти кредитні, а от операція з Історії картки зникла і все - кінці в воду. :|
KVV
 
Повідомлень: 1005
З нами з: 29.11.18
Подякував: 38 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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  #<1 ... 999899991000010001
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