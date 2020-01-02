Ось чому антична Спарта зникла з карт та обличчя землі. Cherchez la femme.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:19
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:30
Додано: Вів 02 лис, 2021 18:15
Re: Альфа-Банк
Да, так и есть, причем пофиг как брать ток КБ от Кло: шо топливом, шо деньгами -- полюбэ будет перерасчет первоначальной суммы.
Мне не понятно на основании чего Алка грит, шо это возврат. Самой суммы возврата НЕТ в выписке. Просто сумма списания по сделке меньше суммы первоначальной блокировки. Ну и шо тут такого?
ИМХО, у Алки реально протупили с этим
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