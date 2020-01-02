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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 999899991000010001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:19

  Amethyst написав:ну там же тётичка заявки перебирает. У неё такой же рабочий день как и у вас (с)Служебный роман

Ось чому антична Спарта зникла з карт та обличчя землі. Cherchez la femme.
Прораб
 
Повідомлень: 306
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Подякував: 273 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:30

  Amethyst написав:Жалко Алка на бензус Рассрочку не дает из-за КБ-возвратов от Кло :(

Мені не хочуть дати розстрочку на магаз побутової техніки - і мсс кошерний, і кошти кредитні, а от операція з Історії картки зникла і все - кінці в воду. :|
KVV
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:15

Re: Альфа-Банк

  stas_rst написав:це, мабуть, заморочка саме розстрочки з поверненням на рахунок.
Да, так и есть, причем пофиг как брать ток КБ от Кло: шо топливом, шо деньгами -- полюбэ будет перерасчет первоначальной суммы.
Мне не понятно на основании чего Алка грит, шо это возврат. Самой суммы возврата НЕТ в выписке. Просто сумма списания по сделке меньше суммы первоначальной блокировки. Ну и шо тут такого?
ИМХО, у Алки реально протупили с этим :(
Amethyst
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Повідомлень: 1178
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 20:31

  maxprofit написав:Колеги, а хтось порахував вже, що вигідніше: 1% кешбеку+ розстрочка на півроку чи 2% чистими у тасі за харчі ?

без расчетов видно, что 1% + 6мес рассрочка выгодней
Shaman
 
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  #<1 ... 999899991000010001
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