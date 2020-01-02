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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:19
Amethyst написав:
ну там же тётичка заявки перебирает. У неё такой же рабочий день как и у вас (с)Служебный роман
Ось чому антична Спарта зникла з карт та обличчя землі. Cherchez la femme.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:15
stas_rst написав:
це, мабуть, заморочка саме розстрочки з поверненням на рахунок.
Да, так и есть, причем пофиг как брать ток КБ от Кло: шо топливом, шо деньгами -- полюбэ будет перерасчет первоначальной суммы.
Мне не понятно на основании чего Алка грит, шо это возврат. Самой суммы возврата НЕТ в выписке. Просто сумма списания по сделке меньше суммы первоначальной блокировки. Ну и шо тут такого?
ИМХО, у Алки реально протупили с этим
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Додано: Вів 02 лис, 2021 20:31
maxprofit написав:
Колеги, а хтось порахував вже, що вигідніше: 1% кешбеку+ розстрочка на півроку чи 2% чистими у тасі за харчі ?
без расчетов видно, что 1% + 6мес рассрочка выгодней
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