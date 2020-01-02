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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 17:19
Amethyst написав:
ну там же тётичка заявки перебирает. У неё такой же рабочий день как и у вас (с)Служебный роман
Ось чому антична Спарта зникла з карт та обличчя землі. Cherchez la femme.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:15
stas_rst написав:
це, мабуть, заморочка саме розстрочки з поверненням на рахунок.
Да, так и есть, причем пофиг как брать ток КБ от Кло: шо топливом, шо деньгами -- полюбэ будет перерасчет первоначальной суммы.
Мне не понятно на основании чего Алка грит, шо это возврат. Самой суммы возврата НЕТ в выписке. Просто сумма списания по сделке меньше суммы первоначальной блокировки. Ну и шо тут такого?
ИМХО, у Алки реально протупили с этим
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Amethyst
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Додано: Вів 02 лис, 2021 20:31
maxprofit написав:
Колеги, а хтось порахував вже, що вигідніше: 1% кешбеку+ розстрочка на півроку чи 2% чистими у тасі за харчі ?
без расчетов видно, что 1% + 6мес рассрочка выгодней
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Shaman
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:44
Amethyst написав: stas_rst написав:
це, мабуть, заморочка саме розстрочки з поверненням на рахунок.
Да, так и есть, причем пофиг как брать ток КБ от Кло: шо топливом, шо деньгами -- полюбэ будет перерасчет первоначальной суммы.
Мне не понятно на основании чего Алка грит, шо это возврат. Самой суммы возврата НЕТ в выписке. Просто сумма списания по сделке меньше суммы первоначальной блокировки. Ну и шо тут такого?
ИМХО, у Алки реально протупили с этим
Колего, а фактична розстрочка Хамону за Вашими розрахунками скільки до Кеш'Ю додає цимесу, якщо страховий депо близько 5% чистими?
Як доречі замовляти фізичний Хамон, через чат, і чи це безоплатно? Швидко його везуть?
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kreuz
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Додано: Вів 02 лис, 2021 21:48
Shaman написав:
без расчетов видно, что 1% + 6мес рассрочка выгодней
А на суммах меньше 500 грн рулит Хамелеон, пока есть лимит.
kreuz написав:
Як доречі замовляти фізичний Хамон, через чат, і чи це безоплатно? Швидко його везуть?
Через меню картки в Sense можна замовити на Нову пошту, безкоштовно. Десь тиждень на виготовлення картки і кілька днів на доставку.
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Striker
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Додано: Вів 02 лис, 2021 22:09
Уважаемые форумчане,
в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?
Карта получена уже больше как две недели.
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копейка
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Додано: Вів 02 лис, 2021 22:11
копейка написав:
Уважаемые форумчане,
в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?
Карта получена уже больше как две недели.
номер карты с 5 начинается? У бельгийцев глюк на глюке, сменить браузера можно пробовать
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Мизантрóп
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Додано: Вів 02 лис, 2021 22:15
Мизантрóп написав:
номер карты с 5 начинается? У бельгийцев глюк на глюке, сменить браузера можно пробовать
Да с 5.
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копейка
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Додано: Вів 02 лис, 2021 22:17
kreuz написав:
Колего, а фактична розстрочка Хамону за Вашими розрахунками скільки до Кеш'Ю додає цимесу, якщо страховий депо близько 5% чистими?
На 6ю РД будет порядка 2.6%
А всего (более 3х лет для покупки в 10К) наколядуете под 5.55%
ПС. Я дето тут выкладки для покупки на 10к Хам-ом уже рисовал
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Amethyst
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