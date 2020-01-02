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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:31
копейка написав:
в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?
А с каких это пор обычные карты банка там участвуют? Не должны.
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