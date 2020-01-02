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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9999100001000110002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:31

  копейка написав:в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?

А с каких это пор обычные карты банка там участвуют? Не должны.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:00

  Vorlon написав:
  копейка написав:в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?

А с каких это пор обычные карты банка там участвуют? Не должны.

Что значит обычные не должны? Добавлены аналогичные карты от Кредо, к примеру.
копейка
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:07

Re: Альфа-Банк

копейка написав:Что значит обычные не должны?

В Альфи в Більше раніше приймали участь лише преміальні карти, якщо не було покращень.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:13

  kreuz написав:Як доречі замовляти фізичний Хамон, через чат, і чи це безоплатно? Швидко його везуть?

замовлення в меню, у Києві виготовлення і доставка - 3-4 робочих дні. Мені з четверга на суботу уже було на новій пошті. Забирав вчора . Допки роблять трохи довше. 4-5 днів. Допки можна замовити тільки особисто на своє ім"я чи іншої дорослої людини у відділенні. Дистанційно допки не замовляються.
stas_rst
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:18

  копейка написав:
  Vorlon написав:
  копейка написав:в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?

А с каких это пор обычные карты банка там участвуют? Не должны.

Что значит обычные не должны? Добавлены аналогичные карты от Кредо, к примеру.


значит мордой не вышли
у Альфы в Бильше только а-клаба карты


я вот не понимаю смысла А-Клуба от слова совсем: СЭП там платный, сьем больше 100к (в графите 150+150) - платный, стоит - 10к + непойми сколько, еще 10 вроде в год,

разве что-то заоблачное из другой страты

ну и Мастеркард Бильше как бонус :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:20

  копейка написав:Уважаемые форумчане,
в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?
Карта получена уже больше как две недели.


вот тут внимательно посмотрите
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... banks.html
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 23:29

Re: Альфа-Банк

Vorlon
stryzhko
cohan
Ожидаемо.
Всем спасибо.
Вопрос снят с повестки дня. :wink:
копейка
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 00:06

  копейка написав:Уважаемые форумчане,
в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?
Карта получена уже больше как две недели.

после первой неудачной попытке попробуйте повторить на следующий день - у меня ни одна карта с первого раза не зарегистрировалась...
Тракторист
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