Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:31
копейка написав:
в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?
А с каких это пор обычные карты банка там участвуют? Не должны.
Vorlon
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:00
Vorlon написав: копейка написав:
в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?
А с каких это пор обычные карты банка там участвуют? Не должны.
Что значит обычные не должны? Добавлены аналогичные карты от Кредо, к примеру.
копейка
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:07
копейка написав:Что значит обычные не должны?
В Альфи в Більше раніше приймали участь лише преміальні карти, якщо не було покращень.
stryzhko
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:13
kreuz написав:
Як доречі замовляти фізичний Хамон, через чат, і чи це безоплатно? Швидко його везуть?
замовлення в меню, у Києві виготовлення і доставка - 3-4 робочих дні. Мені з четверга на суботу уже було на новій пошті. Забирав вчора . Допки роблять трохи довше. 4-5 днів. Допки можна замовити тільки особисто на своє ім"я чи іншої дорослої людини у відділенні. Дистанційно допки не замовляються.
stas_rst
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:18
копейка написав: Vorlon написав: копейка написав:
в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?
А с каких это пор обычные карты банка там участвуют? Не должны.
Что значит обычные не должны? Добавлены аналогичные карты от Кредо, к примеру.
значит мордой не вышли
у Альфы в Бильше только а-клаба карты
я вот не понимаю смысла А-Клуба от слова совсем: СЭП там платный, сьем больше 100к (в графите 150+150) - платный, стоит - 10к + непойми сколько, еще 10 вроде в год,
разве что-то заоблачное из другой страты
ну и Мастеркард Бильше как бонус
cohan
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:20
копейка написав:
Уважаемые форумчане,
в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?
Карта получена уже больше как две недели.
вот тут внимательно посмотрите
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... banks.html
cohan
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Додано: Вів 02 лис, 2021 23:29
Vorlon stryzhko cohan
Ожидаемо.
Всем спасибо.
Вопрос снят с повестки дня.
копейка
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Додано: Сер 03 лис, 2021 00:06
копейка написав:
Уважаемые форумчане,
в чем может быть причина, что карта White не добавляется в BilsheMasterCard?
Карта получена уже больше как две недели.
после первой неудачной попытке попробуйте повторить на следующий день - у меня ни одна карта с первого раза не зарегистрировалась...
Тракторист
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