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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10000100011000210003

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 09:44

Добрый день!
Истек срок карты погорельца, еще той, что в старых тарифах, полностью бесплатная. Отличная, надо сказать, была карта)
Встал вопрос замены. Банк уже просигналил, что ждет за новой картой, перевыпустили, еще, правда, не узнавал на что конкретно. Но получать ее особого желания нет, т.к. она условно-бесплатная, в отличие от закончившейся.
Счетом пользовался только для внесения нала для дальнейшего сэпа и для снятия нала, иногда. Депо сейчас не держу, хотя еще даже остался персмен с прошлых времен.
Скажите, а хамелеон подойдет для данных целей, если получить без КЛ?
Может, есть какие нюансы? Бин для карт с КЛ и без него – одинаковый?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:04

  cheburek3 написав:Подлючил КБ 5% на транспорт на ноябрь за кредитные. Вчера заплатил в метро Хамелеоном-Визой, кредитными. Начислили КБ 0,4 грн. Вопрос - что будет с акцией КБ 50% на метро в Киеве? Дольют в декабре за каждую поездку (4-0,4)==3.6 грн?

Нет. Дольют в декабре 4,97 ореха за каждую поездку.
Кб 5% и акция КБ 50% живут отдельно и не пересекаются.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:43

  Flamingo написав:
  stas_rst написав: Дистанційно допки не замовляються.

Извините но это не так. Я себе и супруге допки к хамону заказывал исключительно через чат. Пришли через 10 дней. Да в отделение. Но дистанционно заказанные


А відкрити правила акції, а почитати ? :mrgreen:
lov2108
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:46

Re: Альфа-Банк

  la9 написав:Встал вопрос замены. Банк уже просигналил, что ждет за новой картой, перевыпустили, еще, правда, не узнавал на что конкретно. Но получать ее особого желания нет, т.к. она условно-бесплатная, в отличие от закончившейся.

Брешуть що буде халявний тариф вайт-фгфвл, на карті написано саме так. Абонку за жовтень не брали...
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:49

  chipmunk написав:
  la9 написав:Встал вопрос замены. Банк уже просигналил, что ждет за новой картой, перевыпустили, еще, правда, не узнавал на что конкретно. Но получать ее особого желания нет, т.к. она условно-бесплатная, в отличие от закончившейся.

Брешуть що буде халявний тариф вайт-фгфвл, на карті написано саме так. Абонку за жовтень не брали...

Не понял вас... Банка где-то говорила о халявности этого тарифа в будущем?
la9
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:51

Re: Альфа-Банк

  la9 написав:Банка где-то говорила о халявности этого тарифа в будущем?

В чатіку сказали, я ж думав відмовитись. Як набрехали - закрию, але поки ніби ок
chipmunk
 
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