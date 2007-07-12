Додано: Сер 03 лис, 2021 09:44

Добрый день!

Истек срок карты погорельца, еще той, что в старых тарифах, полностью бесплатная. Отличная, надо сказать, была карта)

Встал вопрос замены. Банк уже просигналил, что ждет за новой картой, перевыпустили, еще, правда, не узнавал на что конкретно. Но получать ее особого желания нет, т.к. она условно-бесплатная, в отличие от закончившейся.

Счетом пользовался только для внесения нала для дальнейшего сэпа и для снятия нала, иногда. Депо сейчас не держу, хотя еще даже остался персмен с прошлых времен.

Скажите, а хамелеон подойдет для данных целей, если получить без КЛ?

Может, есть какие нюансы? Бин для карт с КЛ и без него – одинаковый?