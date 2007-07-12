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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 09:44
Добрый день!
Истек срок карты погорельца, еще той, что в старых тарифах, полностью бесплатная. Отличная, надо сказать, была карта)
Встал вопрос замены. Банк уже просигналил, что ждет за новой картой, перевыпустили, еще, правда, не узнавал на что конкретно. Но получать ее особого желания нет, т.к. она условно-бесплатная, в отличие от закончившейся.
Счетом пользовался только для внесения нала для дальнейшего сэпа и для снятия нала, иногда. Депо сейчас не держу, хотя еще даже остался персмен с прошлых времен.
Скажите, а хамелеон подойдет для данных целей, если получить без КЛ?
Может, есть какие нюансы? Бин для карт с КЛ и без него – одинаковый?
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la9
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:04
cheburek3 написав:
Подлючил КБ 5% на транспорт на ноябрь за кредитные. Вчера заплатил в метро Хамелеоном-Визой, кредитными. Начислили КБ 0,4 грн. Вопрос - что будет с акцией КБ 50% на метро в Киеве? Дольют в декабре за каждую поездку (4-0,4)==3.6 грн?
Нет. Дольют в декабре 4,97 ореха за каждую поездку.
Кб 5% и акция КБ 50% живут отдельно и не пересекаются.
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ramzes4
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:46
la9 написав:
Встал вопрос замены. Банк уже просигналил, что ждет за новой картой, перевыпустили, еще, правда, не узнавал на что конкретно. Но получать ее особого желания нет, т.к. она условно-бесплатная, в отличие от закончившейся.
Брешуть що буде халявний тариф вайт-фгфвл, на карті написано саме так. Абонку за жовтень не брали...
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chipmunk
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:49
chipmunk написав: la9 написав:
Встал вопрос замены. Банк уже просигналил, что ждет за новой картой, перевыпустили, еще, правда, не узнавал на что конкретно. Но получать ее особого желания нет, т.к. она условно-бесплатная, в отличие от закончившейся.
Брешуть що буде халявний тариф вайт-фгфвл, на карті написано саме так. Абонку за жовтень не брали...
Не понял вас... Банка где-то говорила о халявности этого тарифа в будущем?
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la9
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Додано: Сер 03 лис, 2021 10:51
la9 написав:
Банка где-то говорила о халявности этого тарифа в будущем?
В чатіку сказали, я ж думав відмовитись. Як набрехали - закрию, але поки ніби ок
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chipmunk
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Додано: Сер 03 лис, 2021 11:53
chipmunk написав: la9 написав:
Встал вопрос замены. Банк уже просигналил, что ждет за новой картой, перевыпустили, еще, правда, не узнавал на что конкретно. Но получать ее особого желания нет, т.к. она условно-бесплатная, в отличие от закончившейся.
Брешуть що буде халявний тариф вайт-фгфвл, на карті написано саме так. Абонку за жовтень не брали...
Так ФГВФО казали шо на ВАЙТ перевипускають.
А Хам-он може бути замінником якщо через Сенс юзати.
Але ж тарифи така штука, що можуть змінювати.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:33
chipmunk написав: la9 написав:
Встал вопрос замены. Банк уже просигналил, что ждет за новой картой, перевыпустили, еще, правда, не узнавал на что конкретно. Но получать ее особого желания нет, т.к. она условно-бесплатная, в отличие от закончившейся.
Брешуть що буде халявний тариф вайт-фгфвл, на карті написано саме так. Абонку за жовтень не брали...
Если вы в октябре получили карту, то это правильно, что не сняли, т.к. за первый месяц не берется. По крайней мере, КЦ так говорит. Или вы получили еще раньше?
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la9
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Додано: Сер 03 лис, 2021 14:06
ОфПреду
Ще 12-10-2021 в чаті подав заявку на перенос ліміту з еко на хамон.
Сказали чекати до 2х тижнів. Пройшло два тижні - нічого не змінилось.
У чата одна відповідь - ваша заявка в роботі очікуйте. Банк не хоче виконувати те що обіцяв?
Або якщо банк не хоче переносити ліміт - то хай так і скаже а не морочать коту причандали своїм "очікуйте".
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mephala
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Додано: Сер 03 лис, 2021 15:36
la9 написав:
вы в октябре получили карту,
Так
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chipmunk
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