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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10001100021000310004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 15:54

  mephala написав:ОфПреду
Ще 12-10-2021 в чаті подав заявку на перенос ліміту з еко на хамон.
Сказали чекати до 2х тижнів. Пройшло два тижні - нічого не змінилось.
У чата одна відповідь - ваша заявка в роботі очікуйте. Банк не хоче виконувати те що обіцяв?
Або якщо банк не хоче переносити ліміт - то хай так і скаже а не морочать коту причандали своїм "очікуйте".

Зараз спробую розібратись
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11122
З нами з: 18.02.13
Подякував: 125 раз.
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  #<1 ... 10001100021000310004
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