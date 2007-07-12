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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:54
mephala написав:
ОфПреду
Ще 12-10-2021 в чаті подав заявку на перенос ліміту з еко на хамон.
Сказали чекати до 2х тижнів. Пройшло два тижні - нічого не змінилось.
У чата одна відповідь - ваша заявка в роботі очікуйте. Банк не хоче виконувати те що обіцяв?
Або якщо банк не хоче переносити ліміт - то хай так і скаже а не морочать коту причандали своїм "очікуйте".
Зараз спробую розібратись
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