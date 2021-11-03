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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:54
mephala написав:
ОфПреду
Ще 12-10-2021 в чаті подав заявку на перенос ліміту з еко на хамон.
Сказали чекати до 2х тижнів. Пройшло два тижні - нічого не змінилось.
У чата одна відповідь - ваша заявка в роботі очікуйте. Банк не хоче виконувати те що обіцяв?
Або якщо банк не хоче переносити ліміт - то хай так і скаже а не морочать коту причандали своїм "очікуйте".
Зараз спробую розібратись
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:47
подскажите, пожалуйста, а рассрочки 0,1% на 6 мес. уже не предлагают с ноября?
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orhidf
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Додано: Сер 03 лис, 2021 20:58
orhidf написав:
подскажите, пожалуйста, а рассрочки 0,1% на 6 мес. уже не предлагают с ноября?
Хм. Должны.
Предложения в Сенсе должны быть видны, в Хистори, под операцией
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Додано: Сер 03 лис, 2021 21:07
orhidf написав:
подскажите, пожалуйста, а рассрочки 0,1% на 6 мес. уже не предлагают с ноября?
Предлагают. 1-го ноября сделал покупку и оформил рассрочку.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 21:07
Amethyst спасибо, подожду еще, но за вчера на 850 грн не предложило и в сенсе тоже не написано перевести в рассрочку, на аналогичную операцию в октябре все было.
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orhidf
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Додано: Сер 03 лис, 2021 21:16
orhidf написав:
но за вчера на 850 грн не предложило и в сенсе тоже не написано перевести в рассрочку, на аналогичную операцию в октябре все было.
Если у Вас на карте только одни рассрочки и нет других задолженностей, то если погасить в РД сумму для грейса хоть на 1 коп. больше, чем было нарисовано, то эта 1 коп. будет считаться как свои деньги (у рассрочек свой отдельный счёт) и рассрочку можно будет оформить только после проведения операции по счёту.
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klug
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