|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 03 лис, 2021 15:54
mephala написав:
ОфПреду
Ще 12-10-2021 в чаті подав заявку на перенос ліміту з еко на хамон.
Сказали чекати до 2х тижнів. Пройшло два тижні - нічого не змінилось.
У чата одна відповідь - ваша заявка в роботі очікуйте. Банк не хоче виконувати те що обіцяв?
Або якщо банк не хоче переносити ліміт - то хай так і скаже а не морочать коту причандали своїм "очікуйте".
Зараз спробую розібратись
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 11122
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 1142 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:47
подскажите, пожалуйста, а рассрочки 0,1% на 6 мес. уже не предлагают с ноября?
-
orhidf
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 27.07.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 20:58
orhidf написав:
подскажите, пожалуйста, а рассрочки 0,1% на 6 мес. уже не предлагают с ноября?
Хм. Должны.
Предложения в Сенсе должны быть видны, в Хистори, под операцией
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1189
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:07
orhidf написав:
подскажите, пожалуйста, а рассрочки 0,1% на 6 мес. уже не предлагают с ноября?
Предлагают. 1-го ноября сделал покупку и оформил рассрочку.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2470
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 2215 раз.
- Подякували: 3785 раз.
-
- Профіль
-
29
14
29
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:07
Amethyst спасибо, подожду еще, но за вчера на 850 грн не предложило и в сенсе тоже не написано перевести в рассрочку, на аналогичную операцию в октябре все было.
-
orhidf
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 27.07.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 03 лис, 2021 21:16
orhidf написав:
но за вчера на 850 грн не предложило и в сенсе тоже не написано перевести в рассрочку, на аналогичную операцию в октябре все было.
Если у Вас на карте только одни рассрочки и нет других задолженностей, то если погасить в РД сумму для грейса хоть на 1 коп. больше, чем было нарисовано, то эта 1 коп. будет считаться как свои деньги (у рассрочек свой отдельный счёт) и рассрочку можно будет оформить только после проведения операции по счёту.
-
Striker
-
-
- Повідомлень: 2470
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 2215 раз.
- Подякували: 3785 раз.
-
- Профіль
-
29
14
29
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:19
Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.
-
Бекас
-
-
- Повідомлень: 389
- З нами з: 18.01.09
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лис, 2021 11:36
Striker написав: orhidf написав:
но за вчера на 850 грн не предложило и в сенсе тоже не написано перевести в рассрочку, на аналогичную операцию в октябре все было.
Если у Вас на карте только одни рассрочки и нет других задолженностей, то если погасить в РД сумму для грейса хоть на 1 коп. больше, чем было нарисовано, то эта 1 коп. будет считаться как свои деньги (у рассрочек свой отдельный счёт) и рассрочку можно будет оформить только после проведения операции по счёту.
Да нет, с этим все ок, но почему-то на эту операцию рассрочку не предлагает, а прошлую аналогичную платила с хамелеона. Продавец услуг из сша и операция уже провелась, т.к. сумма изменилась на пару грн. из-за курсовой разницы, но всегда даже на оплаты в магазинах сша приходят предложения о рассрочках, а на оплату обучения в этот раз нет, может еще, конечно, придет, но вот закрались сомнения.
-
orhidf
-
-
- Повідомлень: 161
- З нами з: 27.07.15
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 20 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:03
orhidf, платили с какой карты?
-
MASolomko
-
-
- Повідомлень: 3917
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 707 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:12
orhidf написав:
и операция уже провелась
а мож не провелась?
и лучше дождаться времени, соответствующего созданию операции
Наблюдайте
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 1189
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 68 раз.
- Подякували: 200 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|62
|25924
|
|
|19454
|3092901
|
|
|50004
|6889593
|
|