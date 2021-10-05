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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 12:29
MASolomko с ред, с альфой много лет, в наличии 7 карт, поэтому вопросов по карте нет, появился только с рассрочками, но выше пишут, что не отменили, так что еще жду и надеюсь.
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orhidf
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Додано: Чет 04 лис, 2021 12:35
orhidf написав:MASolomko
с ред, с альфой много лет, в наличии 7 карт, поэтому вопросов по карте нет, появился только с рассрочками, но выше пишут, что не отменили, так что еще жду и надеюсь.
Можете написати нам свої дані в особисті повідомлення і ми додатково все перевіримо
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 04 лис, 2021 14:06
Бекас написав:
Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.
+1
Какой идиот до такого додумался?
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romanauscas
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Додано: Чет 04 лис, 2021 14:16
Надеюсь, во время этого мега-концерта будет выскакивать надпись "Что-то пошло не так". Будет эпично.
з.ы. уже сейчас можно впервые увидеть рэп от Монатика, для этого надо потянуть ярлык карты на морду лица Монатика.
з.з.ы. в УБКИ сегодня засветился Хамелеон. Остальных 3 алкиных кредиток нет.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 14:42
romanauscas написав: Бекас написав:
Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.
+1
Какой идиот до такого додумался?
Розуміємо, що Монатік може не всім подобатись, але видалити його немає можливості на даний момент. Після онлайн-концерту він збере свої речі та покине Сенс самостійно
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Alfa_Bank
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2
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Додано: Чет 04 лис, 2021 14:43
Alfa_Bank написав: romanauscas написав: Бекас написав:
Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.
+1
Какой идиот до такого додумался?
Розуміємо, що Монатік може не всім подобатись, але видалити його немає можливості на даний момент. Після онлайн-концерту він збере свої речі та покине Сенс самостійно
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Додано: Чет 04 лис, 2021 15:10
Alfa_Bank написав: romanauscas написав: Бекас написав:
Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.
+1
Какой идиот до такого додумался?
Розуміємо, що Монатік може не всім подобатись, але видалити його немає можливості на даний момент. Після онлайн-концерту він збере свої речі та покине Сенс самостійно
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