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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10002100031000410005

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:29

MASolomko с ред, с альфой много лет, в наличии 7 карт, поэтому вопросов по карте нет, появился только с рассрочками, но выше пишут, что не отменили, так что еще жду и надеюсь.
orhidf
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 12:35

  orhidf написав:MASolomko с ред, с альфой много лет, в наличии 7 карт, поэтому вопросов по карте нет, появился только с рассрочками, но выше пишут, что не отменили, так что еще жду и надеюсь.

Можете написати нам свої дані в особисті повідомлення і ми додатково все перевіримо
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:06

  Бекас написав:Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.


+1
Какой идиот до такого додумался? :twisted:
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:16

Надеюсь, во время этого мега-концерта будет выскакивать надпись "Что-то пошло не так". Будет эпично. :lol:

з.ы. уже сейчас можно впервые увидеть рэп от Монатика, для этого надо потянуть ярлык карты на морду лица Монатика. :mrgreen:

з.з.ы. в УБКИ сегодня засветился Хамелеон. Остальных 3 алкиных кредиток нет.
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:27

Re: Альфа-Банк

Написав у чаті заяву на перенесення частини кредліміту на хам.он. 14 роб. днів від понеділка. :shock:
Ой+
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:42

  romanauscas написав:
  Бекас написав:Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.


+1
Какой идиот до такого додумался? :twisted:

Розуміємо, що Монатік може не всім подобатись, але видалити його немає можливості на даний момент. Після онлайн-концерту він збере свої речі та покине Сенс самостійно
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 11124
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 14:43

  Alfa_Bank написав:
  romanauscas написав:
  Бекас написав:Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.


+1
Какой идиот до такого додумался? :twisted:

Розуміємо, що Монатік може не всім подобатись, але видалити його немає можливості на даний момент. Після онлайн-концерту він збере свої речі та покине Сенс самостійно


А на Пашку Зиброва можно заменить с моей доплатой?
R3WIND
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:10

  Alfa_Bank написав:
  romanauscas написав:
  Бекас написав:Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.


+1
Какой идиот до такого додумался? :twisted:

Розуміємо, що Монатік може не всім подобатись, але видалити його немає можливості на даний момент. Після онлайн-концерту він збере свої речі та покине Сенс самостійно

Жду Поплавского
Мизантрóп
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