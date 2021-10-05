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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10003100041000510006

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1060
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
215
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
181
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
178
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
289
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
197
Всього голосів : 1060
Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 15:48

  newbie написав:Т.к. там за ширмой (за занавесом) вообще-то мои деньги лежат. И мне не все равно, что с ними станет.

Вы что хотите, чтобы Монатик за спасибо выступал? Ему тоже надо орехов насыпать. :mrgreen:

Вы то может и не хотите, но Алке хочется праздника, веселья)
Striker
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Повідомлення Додано: Чет 04 лис, 2021 17:31

  Alfa_Bank написав:
  romanauscas написав:
  Бекас написав:Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.


+1
Какой идиот до такого додумался? :twisted:

Розуміємо, що Монатік може не всім подобатись, але видалити його немає можливості на даний момент. Після онлайн-концерту він збере свої речі та покине Сенс самостійно

Ви б краще додаток доводили до пуття чи його Монатик доведе?
4 рази поповнення карти з іншого банку 4 рази білий екран замість форми 3ds і все.
Нова версія яка встановилася вчора ще глюкавіша, але можна пишатися що Монатик з нами.
Прораб
 
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