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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:48
newbie написав:
Т.к. там за ширмой (за занавесом) вообще-то мои деньги лежат. И мне не все равно, что с ними станет.
Вы что хотите, чтобы Монатик за спасибо выступал? Ему тоже надо орехов насыпать.
Вы то может и не хотите, но Алке хочется праздника, веселья)
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:31
Alfa_Bank написав: romanauscas написав: Бекас написав:
Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.
+1
Какой идиот до такого додумался?
Розуміємо, що Монатік може не всім подобатись, але видалити його немає можливості на даний момент. Після онлайн-концерту він збере свої речі та покине Сенс самостійно
Ви б краще додаток доводили до пуття чи його Монатик доведе?
4 рази поповнення карти з іншого банку 4 рази білий екран замість форми 3ds і все.
Нова версія яка встановилася вчора ще глюкавіша, але можна пишатися що Монатик з нами.
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