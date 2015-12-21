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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лис, 2021 15:48
newbie написав:
Т.к. там за ширмой (за занавесом) вообще-то мои деньги лежат. И мне не все равно, что с ними станет.
Вы что хотите, чтобы Монатик за спасибо выступал? Ему тоже надо орехов насыпать.
Вы то может и не хотите, но Алке хочется праздника, веселья)
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:31
Alfa_Bank написав: romanauscas написав: Бекас написав:
Открыл Сенс , а там монатик светит таблом --- нафига оно мне сдалось ???? Уберите это безобразие.
+1
Какой идиот до такого додумался?
Розуміємо, що Монатік може не всім подобатись, але видалити його немає можливості на даний момент. Після онлайн-концерту він збере свої речі та покине Сенс самостійно
Ви б краще додаток доводили до пуття чи його Монатик доведе?
4 рази поповнення карти з іншого банку 4 рази білий екран замість форми 3ds і все.
Нова версія яка встановилася вчора ще глюкавіша, але можна пишатися що Монатик з нами.
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Прораб
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:43
Прораб написав:
Нова версія яка встановилася вчора ще глюкавіша
Також вчора на одному смарті соні при спробі входу вискочила реклама нової версії і далі ні туди ні сюди при декількох заходах ідентично. Оновив з гугл плею і тільки тоді ввійшов. На другому смарті були кнопки оновитись пізніше. А по соні маю проблеми, бо чомусь екран не відображає такого ж меню при вищій роздільчій здатності і вже від цього прямо попав на гроші.
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Додано: Чет 04 лис, 2021 17:47
Ой+
Зараз взагалі вже ні стартує.
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Прораб
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Додано: Чет 04 лис, 2021 18:09
Повністю білий екран чи немає поля для введення коду?
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 04 лис, 2021 18:24
Alfa_Bank написав:
Повністю білий екран чи немає поля для введення коду?
Половина екрану із зображенням рахунків для перекладу є, друга половина з інформацією та полем для введення коду повністю біла.
І як в анекдоті і так уже 5 разів.
На сьогодні думаю все.
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Прораб
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Додано: Чет 04 лис, 2021 18:52
Прораб написав: Alfa_Bank написав:
Повністю білий екран чи немає поля для введення коду?
Половина екрану із зображенням рахунків для перекладу є, друга половина з інформацією та полем для введення коду повністю біла.
І як в анекдоті і так уже 5 разів.
На сьогодні думаю все.
Перевірили інформацію.
Дійсно, є ця проблема, виявили її нещодавно.
Вже підключили фахівців з ІТ для її усунення, але термінів вирішення вони нам поки не надають
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Alfa_Bank
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