newbie написав:

adamsmittttt написав: Кого-то реально вот прям принуждали перейти на сенс? Кого-то реально вот прям принуждали перейти на сенс?

А что нет? На каждый вопрос или просьбу ответ был "А Вы уже установили наше мобильное приложение? Переходите на него". С намеком, что ответ или то, что просишь, будет только через сенс. Кроме того тупо звонили и днем и ночью с вопросом "Почему Вы еще не установили Сенс"и забрасывали смс-ками "Установите наш Сенс". Т.е. не просто рекламировали, а грили что без сенса ничего не будет. Причем это заставляли делать всех, даже юристов, которые при этом писали на сайте, что банк согласно требованиям НБУ никому ничего не навязывает. Как будто, если это написано на сайте, то так и есть.