adamsmittttt написав:Кого-то реально вот прям принуждали перейти на сенс?
А что нет? На каждый вопрос или просьбу ответ был "А Вы уже установили наше мобильное приложение? Переходите на него". С намеком, что ответ или то, что просишь, будет только через сенс. Кроме того тупо звонили и днем и ночью с вопросом "Почему Вы еще не установили Сенс"и забрасывали смс-ками "Установите наш Сенс". Т.е. не просто рекламировали, а грили что без сенса ничего не будет. Причем это заставляли делать всех, даже юристов, которые при этом писали на сайте, что банк согласно требованиям НБУ никому ничего не навязывает. Как будто, если это написано на сайте, то так и есть.
Flamingo написав:Стать на карту тапнуть в правом верхнем углу на три полоски а там третий пункт меню информация о счете.
Хм, теперь нашёл. Там нужно ещё дальше в "QR code and account details" и там ещё догадаться проскроллить, потому, что экран занят в основном этим самым QR. Но это я Сенс недавно обновлял. В версии месячной давности вообще не помню такого пункта, хотя в "Account information" заглядывал, конечно. Ну ладно, спишем на невнимательность.
greenozon написав:то все той тупарили манатік - впендюрили без нашої згоди якесь чудо - от і отримали по заслугам!
@Alfa-bank
ви вже передали фе від народа?
Звісно, що передали. Всі відгуки (і хороші і погані) транслюються, особливо, якщо ситуація набуває масового характеру. Отримавши фідбек будемо додавати можливість для тих, кому не подобається прибрати іконку з концертом раніше
greenozon написав:то все той тупарили манатік - впендюрили без нашої згоди якесь чудо - от і отримали по заслугам!
@Alfa-bank
ви вже передали фе від народа?
Звісно, що передали. Всі відгуки (і хороші і погані) транслюються, особливо, якщо ситуація набуває масового характеру. Отримавши фідбек будемо додавати можливість для тих, кому не подобається прибрати іконку з концертом раніше